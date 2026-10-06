В Москве завершились форумы классных руководителей и директоров школ

В Национальном центре «Россия» в Москве 2 октября финишировали VI Всероссийский форум классных руководителей и I Форум директоров школ. Участниками стали 700 классных руководителей и кураторов групп СПО, а также 300 директоров школ из 89 регионов страны и города Байконур.

Три дня педагоги и руководители школ искали эффективные методы воспитательной работы, говорили о формировании гражданственности и патриотизма, разбирали вопросы управления образовательными системами и профориентации школьников.

Форумы прошли по поручению президента РФ и при поддержке Минпросвещения России. Оператором выступил Фонд гуманитарных проектов, стратегическим партнёром — VK. Все мероприятия ФКР и Клуба директоров транслировались онлайн на платформе VK Видео и уже набрали более 2 млн просмотров. Кроме того, педагоги познакомились с возможностями Сферума в MAX и платформой Учи.ру: эксперты компании записали серию подкастов, которые осенью выйдут в сообществах Форума классных руководителей. Информационным партнёром стал «Диалог Регионы», партнёром просветительских программ — Российское общество «Знание».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов зачитал приветственный адрес студентам, преподавателям и мастерам-наставникам средних профессиональных учебных заведений от президента Владимира Путина и вручил руководителям колледжей из разных регионов ведомственные награды. Он напомнил, что в этом году системе СПО исполняется 86 лет, а локомотивом её развития выступает федеральный проект «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».