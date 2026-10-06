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Общество

Михаил Ведерников обсудил с Антоном Морозом развитие спорта в Псковской области

6 октября 2026 года, 09:24

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Госдумы IX созыва Антон Мороз обсудили итоги прошедших выборов и дальнейшее взаимодействие с правительством региона и представительством Псковской области в Москве. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников обсудил с Антоном Морозом развитие спорта в Псковской области

Фото: канал Михаила Ведерникова в MAX

Ведерников поздравил Мороза с избранием и подчеркнул, что убедительная победа «Единой России» в регионе обеспечила ему сильное и достойное представительство в федеральном парламенте. Высокая явка, по словам губернатора, показала, насколько жителям важно уверенное развитие области.

«В Государственной Думе Антон Михайлович вошёл в состав комитета по физической культуре и спорту. Для нас это стратегическое направление: мы активно модернизируем спортивную инфраструктуру и уделяем особое внимание созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для ветеранов СВО», — отметил глава региона.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу создания центра адаптивной физической культуры и спорта.

«Рассчитываю, что депутаты, представляющие регион на федеральном уровне, активно включатся в реализацию и продвижение этого масштабного проекта», — сказал Ведерников. Он добавил, что Антон Мороз, сложив полномочия депутата Псковской городской Думы, намерен продолжать все начатые проекты, в том числе по линии движения ТОС.

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