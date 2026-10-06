Заведующая псковским детсадом «Красная шапочка» удостоена благодарности Мишустина

Заведующая детским садом № 50 «Красная шапочка» в Пскове Вера Утцова получила Благодарность Правительства Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства образования Псковской области.

Церемония вручения наград прошла в День учителя, 5 октября. Мероприятие провёл председатель Правительства Михаил Мишустин, который отметил высокий уровень отечественной педагогической школы.

Благодарности за заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд получили работники дошкольного образования. Всего премий федерального правительства текущего года удостоены десять работ, а их лауреатами стали 37 человек.

«Премия правительства — это знак признания, как личного вклада каждого из вас, так и научных организаций, университетов, исследовательских центров, в которых вы трудитесь», — подчеркнул Михаил Мишустин, обращаясь к награждённым.