Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Заведующая псковским детсадом «Красная шапочка» удостоена благодарности Мишустина

6 октября 2026 года, 09:43

Заведующая детским садом № 50 «Красная шапочка» в Пскове Вера Утцова получила Благодарность Правительства Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства образования Псковской области.

Заведующая псковским детсадом «Красная шапочка» удостоена благодарности Мишустина

Фото: Пресс-службе министерства образования Псковской области

Церемония вручения наград прошла в День учителя, 5 октября. Мероприятие провёл председатель Правительства Михаил Мишустин, который отметил высокий уровень отечественной педагогической школы.

Благодарности за заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд получили работники дошкольного образования. Всего премий федерального правительства текущего года удостоены десять работ, а их лауреатами стали 37 человек.

«Премия правительства — это знак признания, как личного вклада каждого из вас, так и научных организаций, университетов, исследовательских центров, в которых вы трудитесь», — подчеркнул Михаил Мишустин, обращаясь к награждённым.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе
«Кричит о помощи»

Общество / Образование
14 октября 14:34

«Кричит о помощи»

Псковские специалисты объяснили, как понять, что у ребёнка беда