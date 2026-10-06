Площадки у водоразборных колонок благоустроили на острове Залита

Глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова посетила остров имени Залита, где завершился проект территориального общественного самоуправления «Александровский посад» под названием «Ключ к воде». Об этом она сообщила на своей странице в «ВКонтакте».

По словам главы округа, площадки возле двух колонок выложили брусчаткой, установили новые люки и скамейки. Теперь, как отметила Фёдорова, здесь чисто и безопасно даже в дождливую погоду, а жители могут передохнуть или поставить тяжёлые ёмкости, не боясь испачкаться. Работы выполнены в рамках областного конкурса проектов ТОС при софинансировании из муниципального бюджета, общая стоимость составила почти 240 тыс. рублей.

Параллельно подрядчик продолжает обустройство «Талабской ярмарки» — в настоящее время ведутся работы по основанию площадки. Проект переходящий, его завершение запланировано на 2027 год. Стройматериалы на остров доставляет грузовое судно «Чайка».

Кроме того, на острове прошёл субботник: сотрудники администрации округа, депутаты Собрания и работники «Экогрупп» убрали мусор на самом острове и вдоль побережья. Акция состоялась в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», собраны десятки мешков мусора.

Фёдорова напомнила, что туристический сезон подходит к концу, а значит, наступило подходящее время привести в порядок столь уникальную территорию.