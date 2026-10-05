46 поджогов произошло в Псковской области с начала года

С начала 2026 года в Псковской области произошло 46 пожаров, вызванных поджогами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Госпожнадзора, жертвой одного из таких пожаров стал человек. Спасатели ликвидировали огонь на общей площади 1162 квадратных метра и вывели из опасных зон 14 человек.

В ведомстве напомнили, что поджог – это серьёзное преступление с тяжёлыми последствиями.

Наказание зависит от квалификации деяния и тяжести последствий — от административного до уголовного, вплоть до лишения свободы.

Заметив пожар или задымление, спасатели просят не медлить и звонить по номеру «101» либо в единую службу экстренных оперативных служб по номеру «112».