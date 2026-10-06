В Пскове стартует вторая очередь проекта «Рождество начинается здесь»

В Пскове приступают ко второй очереди проекта «Рождество начинается здесь». Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

По её словам, часть украшений уже отторгована, аукционные процедуры завершаются.

«Очень красивые украшения. Очень здорово. Закольцуем уже маршрут», — прокомментировала вице-губернатор.

Проект «Рождество начинается здесь» реализуется в Пскове по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В его основе – традиция празднования Рождества Христова, история которого ведётся с крещения князя Владимира. На Псковской земле родился и провёл ранние детские годы внук княгини Ольги.

Согласно концепции, горожане и гости города могут полюбоваться украшениями в рождественской стилистике, а также глубже узнать историю праздника и традиции предков.

Проект рассчитан на 2025–2027 годы, в бюджете на него предусмотрено более 100 млн рублей.