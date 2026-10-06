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Общество

В Пскове стартует вторая очередь проекта «Рождество начинается здесь»

6 октября 2026 года, 15:24

В Пскове приступают ко второй очереди проекта «Рождество начинается здесь». Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

В Пскове стартует вторая очередь проекта «Рождество начинается здесь»

Фото: Афиша из канала MAX Михаила Ведерникова

По её словам, часть украшений уже отторгована, аукционные процедуры завершаются.

«Очень красивые украшения. Очень здорово. Закольцуем уже маршрут», — прокомментировала вице-губернатор.

Проект «Рождество начинается здесь» реализуется в Пскове по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». В его основе – традиция празднования Рождества Христова, история которого ведётся с крещения князя Владимира. На Псковской земле родился и провёл ранние детские годы внук княгини Ольги.

Согласно концепции, горожане и гости города могут полюбоваться украшениями в рождественской стилистике, а также глубже узнать историю праздника и традиции предков. 

Проект рассчитан на 2025–2027 годы, в бюджете на него предусмотрено более 100 млн рублей. 

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