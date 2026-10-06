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Общество

В Пскове пройдёт спецконкурс ТОС в рамках «Псковских каникул»

6 октября 2026 года, 17:06

В Пскове стартует специальный конкурс для территориальных общественных самоуправлений. Он пройдёт в рамках проекта «Псковские каникулы». Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

В Пскове пройдёт спецконкурс ТОС в рамках «Псковских каникул»

Канал Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

По её словам, ключевая задача конкурса – создать инфраструктуру, которую впоследствии наполнят событиями. 

«Поставили в рамках спецконкурса теннисные столы – будем проводить междворовые соревнования по теннису. Или сделали летний открытый кинотеатр – будем там запускать кинофильмы. То есть мы говорим про добрососедство», – пояснила она.

Замгубернатора уточнила, что заявиться смогут территории Пскова и Псковского района. Предварительно приём заявок откроется в ноябре, а сами проекты планируют реализовать в следующем году.

Кроме того, афиша событий во дворах появится на специальном ресурсе: жители смогут узнавать, где и что происходит, и выбирать интересные для себя мероприятия.

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