На раскопе в Пскове нашли грузила для рыболовной сети

На раскопе на улице Ленина в Пскове, на месте Старого рынка, обнаружили керамические грузила для рыболовной сети. Об этом «Псковской правде» сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Ранее специалисты предлагали читателям угадать назначение находки – небольших предметов размером 5-7 сантиметров, найденных в слое XIV-XV веков у внешней стороны крепостной стены 1309 года. Это оказались грузила для сети. Сеть не сохранилась.

Напомним, на раскопе ранее уже находили свинцовую «Троицкую печать» XIV-XVI веков, изразец с геральдическим изображением противостоящих львов и следы пожара конца XVII века. А в 1987 году в слое пожара на улице Ленина был найден почти целиком сохранившийся меч начала XIV века.