14 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю

14 единиц оружия и около 30 патронов изъяли росгвардейцы с 28 сентября по 4 октября у жителей Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В регионе за неделю провели около 50 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Выявлено 29 административных правонарушений.

В ведомстве напомнили, что владельцы оружия с истекающим сроком разрешения на хранение и ношение, должны обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в

подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.