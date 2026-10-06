Псковичи смогут бесплатно провериться у московских онкологов 26 и 27 октября

Жители Псковской области смогут бесплатно проконсультироваться у столичных специалистов. 26 и 27 октября в Псковской областной клинической больнице пройдут Дни ранней диагностики опухолей ЛОР-органов, головы и шеи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Приёмы и отбор на лечение проведут ведущие врачи Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России из Москвы.

Приглашаются пациенты с подозрением на доброкачественные и злокачественные опухоли головы, шеи и ЛОР-органов. На встрече можно будет получить консультацию федеральных специалистов и направление на лечение в Москву, не выезжая из Пскова для первого этапа.

Всёь убдет проводиться по полису ОМС. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и медицинские выписки, если они есть. Направление из поликлиники не потребуется.

Приём будет идти с 10:00 до 17:00 в консультативной поликлинике Псковской областной клинической больницы. Записаться можно заранее по телефону: 8 (8112) 29-57-00.