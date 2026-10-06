Юная псковичка с 52 штрафами ГИБДД, избежала ареста автомобиля

22-летняя жительница Пскова, известная на городских дорогах любовью к высокой скорости, накопила 52 штрафа от Госавтоинспекции. В отделении судебных приставов №1 Пскова в отношении неё велось 52 исполнительных производства на общую сумму 55 550 рублей.

Девушка регулярно попадала в объективы дорожных камер, предпочитая передвигаться по городу в режиме «Формулы-1». В копилку нарушений добавился и штраф за непристёгнутый ремень.

Судебные приставы направили запросы в профильные ведомства. Получив ответы, пристав-исполнитель вынес постановление об аресте счетов. Кроме того, выяснилось, что у нарушительницы есть второй автомобиль. Сотрудник ведомства предупредил: если долг не погасить в кратчайшие сроки, помимо штрафной санкции за неуплату, под арест попадут и обе машины.

Осознав масштаб проблемы – заблокированные счета, невозможность расплатиться картой и перспектива оказаться без любимого автомобиля – девушка пришла на личный приём и попросила квитанцию для оплаты.

После поступления денег на расчётный счёт ведомства исполнительные производства окончили фактическим исполнением.