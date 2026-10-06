Великолукский полицейский спас шпица от напавшей на него овчарки

В Великих Луках сотрудник патрульно-постовой службы выручил маленького шпица по кличке Винсент, на которого напала крупная собака. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл на одной из городских улиц. Полицейский ехал на патрульной машине, когда заметил, что на женщину бросается большая собака. Поначалу показалось, что сорвавшаяся с поводка немецкая овчарка напала на саму хозяйку. Однако, когда страж порядка поспешил на помощь и схватил пса, выяснилось, что тот кидается на шпица.

Полицейский разжал челюсти агрессивного животного и освободил собаку, а женщина сразу подхватила питомца и унесла подальше.

«Когда я вышла из магазина, я не ожидала, что на нас набросится огромный пёс. Я постаралась закрыть собой мою собаку, но овчарка всё равно смогла выхватить её из рук. Я стала кричать о помощи, и это настоящее счастье, что полицейский оказался рядом и смог спасти нашего любимого Винсента», — поделилась владелица шпица.

Пока сотрудник удерживал крупного пса, который был без намордника и с оборванным поводком, из магазина вышла его хозяйка. Она успокоила собаку, взяла её на поводок и пообещала впредь выгуливать питомца в наморднике.