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Общество

Великолукский полицейский спас шпица от напавшей на него овчарки

6 октября 2026 года, 10:33

В Великих Луках сотрудник патрульно-постовой службы выручил маленького шпица по кличке Винсент, на которого напала крупная собака. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолукский полицейский спас шпица от напавшей на него овчарки

УМВД России по Псковской области

Инцидент произошёл на одной из городских улиц. Полицейский ехал на патрульной машине, когда заметил, что на женщину бросается большая собака. Поначалу показалось, что сорвавшаяся с поводка немецкая овчарка напала на саму хозяйку. Однако, когда страж порядка поспешил на помощь и схватил пса, выяснилось, что тот кидается на шпица.

Полицейский разжал челюсти агрессивного животного и освободил собаку, а женщина сразу подхватила питомца и унесла подальше.

«Когда я вышла из магазина, я не ожидала, что на нас набросится огромный пёс. Я постаралась закрыть собой мою собаку, но овчарка всё равно смогла выхватить её из рук. Я стала кричать о помощи, и это настоящее счастье, что полицейский оказался рядом и смог спасти нашего любимого Винсента», — поделилась владелица шпица.

Пока сотрудник удерживал крупного пса, который был без намордника и с оборванным поводком, из магазина вышла его хозяйка. Она успокоила собаку, взяла её на поводок и пообещала впредь выгуливать питомца в наморднике.

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