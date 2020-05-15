Все соседи онлайн

В Псковской области проходит VII Региональный форум социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие». В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые организовано онлайн. Каково общественникам работать в новом формате и какие вопросы обсуждают представители некоммерческого сектора из разных регионов России, узнала «Псковская правда».

Первопроходцы

О необходимости проведения этого мероприятия еще в начале мая заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На своей странице в соцсети Instagram он отметил, что в прошлом году форум «Содействие» привлек множество участников, федеральных и региональных экспертов, и доказал свой статус ключевой региональной площадки для консолидации гражданских инициатив и активных общественников.

В этом году нет возможности провести форум в очной форме, однако именно сейчас он особенно необходим. В то время как некоммерческий сектор продолжает адаптироваться под новые условия, появился особый спрос на организацию пространства для обмена мнениями и предложениями. Михаил Ведерников,

губернатор Псковской области

Представители НКО откликнулись на это предложение. Несмотря на не слишком удобный онлайн-формат, общая цифра участников нынешнего форума — свыше 200 человек: представители наиболее активных НКО со всей страны, эксперты, а также сотрудники региональной власти и СМИ. - Наш форум для некоммерческих организаций один из первых в России проходит в таком формате. Поэтому мы первопроходцы, - замечает один из организаторов мероприятия, начальник отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Олеся Назарой. На впервые проводимом онлайн мероприятии не обошлось без технических шероховатостей, связанных с подключением к площадке форума. - Вместе со ссылкой для подключения мы рассылали рекомендации, как это сделать, в каком браузере и так далее. Естественно, если человек не очень активно работал до этого с компьютером, ему было сложновато. Многое зависело и от качества интернета у участников. Это стрессовый момент, - делится впечатлениями Олеся Назарой. Однако, по ее словам, все получилось — не было проблем даже во время панельной дискуссии, спикеры которой выходили на связь из разных регионов России: - Мы этому очень рады. Значит, можно работать на этой платформе и проводить такие крупные мероприятия. Кроме того, по словам организатора, у этого онлайн-формата есть безусловные плюсы.

Мы можем привлечь спикеров федерального масштаба, экспертиза которых требуется для решения определенных практических вопросов, для улучшения деятельности некоммерческих организаций в нынешних условиях. Такой формат экономит их время. Они могут буквально чуть ли не у себя дома разъяснять какие-то вещи в рамках нашего образовательного блока. Участники форума также могут подключаться к обсуждению. В отличие от офлайн-формата, в рамках больших панельных дискуссий они присутствуют не как зрители, а как участники беседы. Люди задают вопросы в чат и получают на них адресно ответы. Олеся Назарой,

организатор

Уже в первый день работы форума его организаторы собрали большое количество предложений в его итоговую резолюцию. - Участники присылают свои предложения и в нашем телеграм-канале и в рамках чата форума. Мы всю эту информацию систематизируем. Есть неплохие предложения о том, что можно было бы осуществить на территории региона.

Проблема - это возможность

В рамках панельных дискуссий и секций форума эксперты и участники мероприятия предлагают различные пути решения возникающих проблем, в том числе рассказывают о своем опыте адаптации к новой «коронавирусной» реальности. - Любая проблема - это возможность. Смотря как ты к этому относишься, - отметила в ходе секции on-line знакомств директор АНО «Сообщество предпринимателей с инвалидностью», эксперт Фонда «Наше будущее» (Вологда) Анна Хрястунова. Организация, которую она возглавляет, занимается разработкой программ поддержки для инвалидов. Например, активно участвует в адаптации финансовых программ для организаций с инвалидностью. И уже есть первые результаты — одним из российских банков запущена программа по поддержке бизнеса людей с ограниченными возможностями.

Еще один интересный проект - «В Перми все соседи» - представила директор по развитию Центра гражданского анализа и независимых исследований «Грани» (Пермь) Алина Гневашева. - Как только случилась вся эта история, было принято решение объединиться несколькими крупными некоммерческими организациями в Перми. Разные по своей деятельности НКО вложились своими трудовыми, временными и финансовыми ресурсами. Сначала это была больше информационная кампания: мы печатали понятные симпатичные листовки о том, почему нужно оставаться дома, как можно помочь пожилым, и раскладывали в почтовые ящики, распространяли через УК и рестораны, работающие с доставкой заказов, - рассказала директор по развитию Центра гражданского анализа и независимых исследований «Грани» (Пермь) Алина Гневашева. Потом инициативная группа стала оказывать более ощутимую помощь горожанам: собирали продуктовые наборы для нуждающихся, организовывали доставку обедов врачам скорой помощи, собирали необходимые вещи для медперсонала больниц. К проекту подключалось все больше и больше участников. А теперь инициативу Вологды поддержал и Архангельск, запустив у себя похожую акцию. - Мы предполагали, что обучим наш некоммерческий сектор работе в социальных сетях. Но в рамках вчерашней беседы понимаем, что не все виды некоммерческой деятельности можно перевести в онлайн-формат. Значит, надо дать рекомендации о том, как перепрофилировать свою деятельность. Подобная ситуация может повторяться. И лучше уже сейчас заняться вопросом того, как встать на новые рельсы. Даже если все будет хорошо, и мы спокойно выйдем из онлайн-режима, многие наработанные практические вещи можно будет использовать в дальнейшем в работе, - резюмирует Олеся Назарой.

Не прогадали



Среди выступавших на площадках форума были и представители псковских НКО. Опытом реализации социальных проектов в период действия ограничительных мер поделился руководитель проектов Псковского регионального молодёжного общественного движения «Союз студенческих отрядов» Дмитрий Михайлов. Он рассказал о социальном проекте «Скобариада народных игр».

В этом проекте мы изначально делали ставку на студенческую молодежь, как наиболее активную и продвинутую часть населения. И не прогадали. Получив одобрение в Фонде президентских грантов, на период действия запрета на проведение массовых спортивно-досуговых мероприятий мы перешли на дистанционный формат. Для этого освоили несколько интернет-сервисов для онлайн-конференций и выбрали наиболее подходящие для нас. Уже успешно провели несколько онлайн мастер-классов по народным играм для студенческой молодежи и участников социального проекта. Существенно пополнили «арсенал» народных игр и сейчас делаем видеосюжеты с описанием истории и правил этих народных игр, которые будут выложены в свободном доступе в сети интернет. Дмитрий Михайлов,

участник форума

