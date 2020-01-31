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Общество

Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

Максим и Даня поделились впечатлениями от посещения кабины военного самолета и примерки средневековых доспехов

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Светлана Синцова
31 января 2020 года, 11:19
Фото: Сергей Герасимов
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Для воспитанников псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Максима Михайлова и Даниила Викторова новый 2020-й год начался с неожиданных приключений. Максим попал на аэродром, увидел вблизи самолеты и даже побывал в кабинете пилота военного самолета. А Даня побывал в гостях у средневековых рыцарей и получил в подарок доспехи. Именно такие новогодние желания написали ребята для «Елки желаний» в московском Кремле.

Наверняка, дети хорошо себя вели в прошлом году — их новогодние желания сбылись уже в первый месяц нового года. Но и без помощи взрослых здесь не обошлось. Шары с желаниями псковских детей снял с елки губернатор Михаил Ведерников. Неудивительно, что в городе военных мечты двух мальчишек оказались связаны именно с оборонной сферой.

Чуть не улетели!

Максиму Михайлову восемь лет, он учится в первом классе. На новогоднем шаре мальчик написал, что хотел бы побывать в кабине военного самолета.

Мальчик активный, сообразительный. Много вопросов задает обо всем на свете. И все у него хорошо получается. В этом году начал заниматься в ансамбле Александра Роора, учится играть на трубе. Одно время хотел стать моряком, потом военным на суше, самолетами тоже интересовался. Ребята часто их видят в небе во время прогулок.

Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

 

Елена Иванова,

воспитатель группы первоклассников псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

Михаил Ведерников организовал для ребенка поездку на военный аэродром. Вместе с губерантором первоклассник побывал в салоне военно-транспортного самолета ИЛ-76. А еще получил в подарок настоящую военную форму: брюки и рубашку камуфляжной расцветки. Видно, что форма ему очень нравится. 

Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей
Максим получил в подарок настоящую военную форму
Фото Андрея Степанова

А об удивительном дне, когда он попробовал себя в роли военного летчика, Максим помнит очень хорошо:

- Сначала за мной приехала машина, и я отправился на военный аэродром. Там были командир и губернатор. И еще много самолетов. Раньше я видел их только в небе, вблизи самолет просто огромный! Мне нравится техника. Я хотел бы быть пилотом в таком самолете или водителем большой машины.

Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей
На аэродроме Максима встретили губернатор и командир авиационного полка
Фото Сергея Герасимова

Но самое интересное было внутри авиалайнера. Вместе с губернатором Максим поднялся на борт самолета и даже побывал в кабине пилота. Уступив Михаилу Ведерникову место первого пилота, мальчик занял кресло помощника командира экипажа. Особенно его заинтересовала приборная панель и рычаги управления. Ему даже разрешили нажимать на кнопки. Это же не музей, а настоящий самолет!

Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей
Особенно мальчика заинтересовала приборная панель
Фото Сергея Герасимова
Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

Фото Сергея Герасимова
Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

Фото Сергея Герасимова

- Я нажал, и вдруг самолет загудел! - с восторгом вспоминает ребенок и уверяет нас, что ни капли не испугался. - Наоборот, мне захотелось, чтобы самолет взлетел!

Зато немного страшно было спускаться по трапу на землю. Но здесь помогли губернатор и командир авиационного полка Владимир Кожемяко.

- Губернатор добрый. Мы с ним попрощались по-взрослому — пожали друг другу руки. Он пожелал мне хорошо учиться, - рассказал Максим.

Быстрее, чем рыцарь

Еще один счастливчик, чье желание тоже исполнилось в максимально короткие сроки — семилетний первоклассник Даня Викторов. Мальчик тоже первоклассник, но в отличие от Максима он очень хотел посмотреть не на современных летчиков, а на средневековых рыцарей.

Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей
Маленький рыцарь Даниил Викторов
Фото Андрея Степанова

- Нам читали книгу о Ледовом побоище, как рыцари сражались на льду и тонули. У них тяжелые доспехи, оружие тоже тяжелое, - объясняет Даня свое новогоднее желание.

Исполнение этой мечты тоже оказалось под силу «волшебнику» Михаилу Ведерникову — он организовал настоящий исторический праздник. Причем, на него попал не только Даня, но и его друзья - другие воспитанники псковского Центра помощи детям.

- Приехали автобусы, - вспоминает мальчик, - и мы вместе с ребятами поехали в Приказные палаты. На экскурсии нам рассказали как жили люди в Средние века. Потом дяденька показывал, как кольчугу делают из маленьких колечек. А потом дружинника одевали — очень долго. Я быстрее одеваюсь, чем рыцарь.

Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей
В Псковском кремле Даня познакомился с настоящим рыцарем
Фото Сергея Герасимова

Праздник для детей продолжился на улице. Для ребят подготовили огненное шоу.

- Все сверкало! Очень красиво, - делится Даня впечатлениями.

Но самый главный сюрприз его ждал в конце встречи. Глава региона подарил ребенку костюм рыцаря — металлический шлем, меч, доспех, плащ и даже кожаную обувь на шнуровке — точь-в-точь как у воинов на средневековых гравюрах.

- Вернулись мы с праздника поздно, но первое, что сделал Даня — примерил рыцарский костюм. Девчонки ему помогали, плащ завязывали. Костюм великолепный, - говорит Елена Иванова.

Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей
На исторический праздник попал не только Даня, но и его друзья
Фото Сергея Герасимова

По словам воспитателя, детский центр не обделен вниманием областных властей: воспитанников приглашают на концерты, каждый год они посещают Губернаторскую елку и получают подарки. Еще одним подарком для ребят стал сертификат на фестиваль «Ледовое побоище».

- Благодаря данькиному желанию мы снова посмотрим на настоящих рыцарей. А поедем туда в своих доспехах, - смеется она. - В акции «Елка желаний» участвовали впервые. Для нас это тоже было новым, поэтому спрашивали детей, чего они хотят — такого, чтобы запомнилось. И получилось все очень здорово, даже лучше чем сладкие подарки.

***

Впереди исполнение еще одного заветного желания юной псковички. Третьеклассница Алена Михайлова – сестра будущего летчика Максима - написала на новогоднем шаре, что хотела бы увидеться со своим любимым музыкантом Димой Биланом. И эту мечту Михаил Ведерников тоже постарается исполнить — тем более что кумир девочки уже скоро приедет с гастролями в Псков.

А пока глава региона поздравил Алену с новым годом и вручил ей симпатичного плюшевого зайца. Кстати, с подарком угадал. У Алены над кроватью висит фотография с белым кроликом.

- Мы водили в фотоателье наших детей, и их фотографировали с живым кроликом, - поясняет Елена Иванова. - А губернатор приехал и привез ей такого же — только плюшевого. Так она его потом из рук не выпускала, и на выходные взяла с собой к бабушке.

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