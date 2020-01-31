Михаил Ведерников помог сбыться мечтам маленьких псковичей

- Я нажал, и вдруг самолет загудел! - с восторгом вспоминает ребенок и уверяет нас, что ни капли не испугался. - Наоборот, мне захотелось, чтобы самолет взлетел! Зато немного страшно было спускаться по трапу на землю. Но здесь помогли губернатор и командир авиационного полка Владимир Кожемяко. - Губернатор добрый. Мы с ним попрощались по-взрослому — пожали друг другу руки. Он пожелал мне хорошо учиться, - рассказал Максим.

Быстрее, чем рыцарь

Еще один счастливчик, чье желание тоже исполнилось в максимально короткие сроки — семилетний первоклассник Даня Викторов. Мальчик тоже первоклассник, но в отличие от Максима он очень хотел посмотреть не на современных летчиков, а на средневековых рыцарей.

- Нам читали книгу о Ледовом побоище, как рыцари сражались на льду и тонули. У них тяжелые доспехи, оружие тоже тяжелое, - объясняет Даня свое новогоднее желание. Исполнение этой мечты тоже оказалось под силу «волшебнику» Михаилу Ведерникову — он организовал настоящий исторический праздник. Причем, на него попал не только Даня, но и его друзья - другие воспитанники псковского Центра помощи детям. - Приехали автобусы, - вспоминает мальчик, - и мы вместе с ребятами поехали в Приказные палаты. На экскурсии нам рассказали как жили люди в Средние века. Потом дяденька показывал, как кольчугу делают из маленьких колечек. А потом дружинника одевали — очень долго. Я быстрее одеваюсь, чем рыцарь.

Праздник для детей продолжился на улице. Для ребят подготовили огненное шоу. - Все сверкало! Очень красиво, - делится Даня впечатлениями. Но самый главный сюрприз его ждал в конце встречи. Глава региона подарил ребенку костюм рыцаря — металлический шлем, меч, доспех, плащ и даже кожаную обувь на шнуровке — точь-в-точь как у воинов на средневековых гравюрах. - Вернулись мы с праздника поздно, но первое, что сделал Даня — примерил рыцарский костюм. Девчонки ему помогали, плащ завязывали. Костюм великолепный, - говорит Елена Иванова.

По словам воспитателя, детский центр не обделен вниманием областных властей: воспитанников приглашают на концерты, каждый год они посещают Губернаторскую елку и получают подарки. Еще одним подарком для ребят стал сертификат на фестиваль «Ледовое побоище». - Благодаря данькиному желанию мы снова посмотрим на настоящих рыцарей. А поедем туда в своих доспехах, - смеется она. - В акции «Елка желаний» участвовали впервые. Для нас это тоже было новым, поэтому спрашивали детей, чего они хотят — такого, чтобы запомнилось. И получилось все очень здорово, даже лучше чем сладкие подарки.

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