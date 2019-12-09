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Общество

Свет в конце Овсища

Жители микрорайона так и не увидели обещанного в этом году сквера – объясняем, что произошло и почему это хорошо

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Юлия Магера
9 декабря 2019 года, 09:28
Фото: Андрей Степанов
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На пустыре должны были появиться детская площадка, турники, тренажеры, столы для тенниса, беседка, скамейки, фонари, парковка для велосипедов и автомобилей.

Летом «Псковская правда» рассказывала о запланированной в этом году реконструкции пяти общественных пространств по всему городу. Некоторые из них уже готовы (зеленая зона у садика «Кораблик» за Сбербанком на «Маяке», Аллея ветеранов у восьмой школы), где-то работы идут полным ходом (территория у двадцать четвертой школы на улице Печорской, сквер между улицей Труда и проспектом Энтузиастов). А вот сквер у дома № 14 на улице Технической так и не появился. Строительная техника до сих пор не вышла на объект, в зиму Овсище уходит все с тем же пустырем из вязкой жижи и колдобин.

Это к лучшему.

Свет в конце ОвсищаГригорий Стороненков,
депутат Псковской городской Думы 

ХОРОШИЙ АРГУМЕНТ

Для включения территории в программу «Комфортная городская среда» проект сквера начали готовить еще два года назад.

Сама мысль о том, что здесь должен быть сквер, появилась в 2014 году, когда разрабатывали планировку застройки Овсища. Два года назад Григорий Стороненков предложил мне сделать эскиз сквера. Углубился в тему и разработал основу проекта. За годы жизни в микрорайоне я прекрасно изучил его проблемы и потребности. Первоначально на разработку проекта ушло два месяца. Еще дважды по месяцу дорабатывал проект в этом году.


Свет в конце ОвсищаОлег Ивченко,
проектировщик института «Росстройпроект»
Первая доработка потребовалась из-за изменений в федеральном законодательстве. Именно поэтому конкурс по отбору подрядчика удалось объявить только под занавес лета. Окончание работ было намечено на 1 декабря. Конечно, на такой конкурс никто не заявился. И прекрасно, иначе бежали бы, как на пожар, стараясь уложить в сроки и не глядя на погоду. Что бывает в таком случае, наши читатели хорошо знают. На выходе получаются истории, вроде той, что случилась с церковью Сергия с Залужья при реконструкции улицы Свердлова (мы подробно рассказывали об этом две недели назад). Сжатые сроки не позволили провести археологические работы, а без них невозможно уложить асфальт. Местные жители и прихожане вынуждены преодолевать поле из крупного щебня, произнося при этом много теплых слов в адрес реконструкторов.

Отсутствие желающих выполнить работы в Овсище стало хорошим аргументом во время переговоров с администрацией города. Удалось договориться, что в новом конкурсе контракт станет двухлетним. Подрядчик в этом году закупит все необходимое, а после наступления тепла сможет сразу начать работу.

Заодно перед вторым конкурсом еще немного доработали проект. Выяснилось, что предусмотренные два года назад скамейки уже сняли с производства. Появились инженерные сети к новым домам, так что немного передвинули расположение элементов, условно говоря, чтобы детская площадка не стояла на трубе с горячей водой.

- Много было фантастического, а теперь адаптировали к реальным возможностям без ухудшения замысла, - уверяет Григорий Стороненков.

И вишенкой на торте стало увеличение финансирования с 11,2 млн рублей до 15,6 млн, раз уж деньги выделяют из бюджетов двух лет. Это позволяет питать надежду на более качественные материалы и более эффективную работу.

Однако построить мало, нужно еще и сберечь. Новая площадка у детского сада «Кораблик» уже лишилась уникальной качели-карусели. Ее попросту кто-то разломал. Григорий Стороненков обещает обратить внимание полиции на сквер в Овсище, когда тот появится, и приводит в пример зону отдыха на Великой. Там кто-то тоже хулиганил. Пока депутат ни попросил наряды заглядывать туда ежедневно. Тишина вновь установилась.

- Сквер держится на большой поддержке населения, - подчеркивает депутат. - Мы его вырвали, отстояли. Если бы не активность жителей, у нас бы его не было в этом году. А тенденция такова, что на следующий год основное внимание будет уделено общественным пространствам ближе к центру. Если бы мы не вышли на конкурс в этом году, от сквера осталось бы мертворожденное дитя на красивой бумаге.

Свет в конце Овсища
В этом году проект окончательно доработали, увеличили финансирование, нашли подрядчика, а тот начал закупку материалов.
Фото Андрея Степанова.
Свет в конце Овсища
В этом году проект окончательно доработали, увеличили финансирование, нашли подрядчика, а тот начал закупку материалов.
Фото Андрея Степанова.
Свет в конце Овсища
В этом году проект окончательно доработали, увеличили финансирование, нашли подрядчика, а тот начал закупку материалов.
Фото Андрея Степанова.
Свет в конце Овсища
В этом году проект окончательно доработали, увеличили финансирование, нашли подрядчика, а тот начал закупку материалов.
Фото Андрея Степанова.
Свет в конце Овсища
В этом году проект окончательно доработали, увеличили финансирование, нашли подрядчика, а тот начал закупку материалов.
Фото Андрея Степанова.
Свет в конце Овсища
В этом году проект окончательно доработали, увеличили финансирование, нашли подрядчика, а тот начал закупку материалов.
Фото Андрея Степанова.
Свет в конце Овсища
В этом году проект окончательно доработали, увеличили финансирование, нашли подрядчика, а тот начал закупку материалов.
Фото Андрея Степанова.
Свет в конце Овсища
В этом году проект окончательно доработали, увеличили финансирование, нашли подрядчика, а тот начал закупку материалов.
Фото Андрея Степанова.
Свет в конце Овсища
В этом году проект окончательно доработали, увеличили финансирование, нашли подрядчика, а тот начал закупку материалов.
Фото Андрея Степанова.

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ

У Овсища, как и у любой другой городской территории, еще множество проблем. Часть из них решают успешно, некоторым еще предстоит дождаться своего часа.

Только что завершилась реконструкция покрытия на остановке «Улица Алехина» на улице Ижорского Батальона по пути в город. Когда-то здесь был ларек, владелец которого отремонтировал остановку за свой счет. И соорудил очень странные ступеньки, широченные, но невысокие. Они превратились в полосу препятствий для стариков, инвалидов, мам с колясками. С краю посадочной площадки тоже сделали ступеньку вниз. Она, напротив, была очень узкой. Неудобно, а в гололед еще и опасно, того и гляди соскользнешь под автобус. На этот раз ошибки исправили, широкие ступеньки превратились в сплошное полотно с небольшим уклоном, а узкую ступеньку сделали шире. Дополнительное финансирование не потребовалась, работы прошли по контракту на содержание дорожной сети. Летом подобную реконструкцию пережила остановка выше по улице, напротив ЖК «Афины».

В планах – запуск автобусов по улице Алехина. Для этого ее и Техническую собираются основательно перестроить. На декабрь намечено объявление аукциона на проектные работы. Когда бумаги будут готовы, территорию заявят в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Если все пойдет по плану, улицы обновятся в 2021-22 годах. Да, долго. По-другому пока никак.

Сильнее всего реконструкцию улицы Технической ждут жители новых домов на улице Загородной. Местами нет асфальта, пешеходных дорожек нет вообще. Жители новостроек пробираются через этот участок по уши в грязи с риском попасть под машины. Ранее застройщик обещал проложить тут асфальт и получил под это обещание разрешение на проезд тяжеловозов. От обещания своего не отказывается, только вот сроки конкретные не называет. По данным редакции, уставшие от забегов по пересеченной местности жители Загородной уже записывают видеообращение к губернатору.

- Вообще, большое спасибо за активность нашим жителям, - Григорий Стороненков считает бомбардировку обращениями действенным методом. - Масса обращений помогает депутату решать вопросы легче и быстрее. Если только депутат будет звонить во все колокола – это одно, а если он будет поддержан жителями, то чиновники понимают, что вопрос серьезный, ненадуманный. Полагаю, и в этом вопросе настойчивость жителей сделает свое дело.

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