Свет в конце Овсища

Летом «Псковская правда» рассказывала о запланированной в этом году реконструкции пяти общественных пространств по всему городу. Некоторые из них уже готовы (зеленая зона у садика «Кораблик» за Сбербанком на «Маяке», Аллея ветеранов у восьмой школы), где-то работы идут полным ходом (территория у двадцать четвертой школы на улице Печорской, сквер между улицей Труда и проспектом Энтузиастов). А вот сквер у дома № 14 на улице Технической так и не появился. Строительная техника до сих пор не вышла на объект, в зиму Овсище уходит все с тем же пустырем из вязкой жижи и колдобин.

ХОРОШИЙ АРГУМЕНТ

Для включения территории в программу «Комфортная городская среда» проект сквера начали готовить еще два года назад.

Сама мысль о том, что здесь должен быть сквер, появилась в 2014 году, когда разрабатывали планировку застройки Овсища. Два года назад Григорий Стороненков предложил мне сделать эскиз сквера. Углубился в тему и разработал основу проекта. За годы жизни в микрорайоне я прекрасно изучил его проблемы и потребности. Первоначально на разработку проекта ушло два месяца. Еще дважды по месяцу дорабатывал проект в этом году.

Первая доработка потребовалась из-за изменений в федеральном законодательстве. Именно поэтому конкурс по отбору подрядчика удалось объявить только под занавес лета. Окончание работ было намечено на 1 декабря. Конечно, на такой конкурс никто не заявился. И прекрасно, иначе бежали бы, как на пожар, стараясь уложить в сроки и не глядя на погоду. Что бывает в таком случае, наши читатели хорошо знают. На выходе получаются истории, вроде той, что случилась с церковью Сергия с Залужья при реконструкции улицы Свердлова (мы подробно рассказывали об этом две недели назад). Сжатые сроки не позволили провести археологические работы, а без них невозможно уложить асфальт. Местные жители и прихожане вынуждены преодолевать поле из крупного щебня, произнося при этом много теплых слов в адрес реконструкторов.

Отсутствие желающих выполнить работы в Овсище стало хорошим аргументом во время переговоров с администрацией города. Удалось договориться, что в новом конкурсе контракт станет двухлетним. Подрядчик в этом году закупит все необходимое, а после наступления тепла сможет сразу начать работу.

Заодно перед вторым конкурсом еще немного доработали проект. Выяснилось, что предусмотренные два года назад скамейки уже сняли с производства. Появились инженерные сети к новым домам, так что немного передвинули расположение элементов, условно говоря, чтобы детская площадка не стояла на трубе с горячей водой.

- Много было фантастического, а теперь адаптировали к реальным возможностям без ухудшения замысла, - уверяет Григорий Стороненков.

И вишенкой на торте стало увеличение финансирования с 11,2 млн рублей до 15,6 млн, раз уж деньги выделяют из бюджетов двух лет. Это позволяет питать надежду на более качественные материалы и более эффективную работу.

Однако построить мало, нужно еще и сберечь. Новая площадка у детского сада «Кораблик» уже лишилась уникальной качели-карусели. Ее попросту кто-то разломал. Григорий Стороненков обещает обратить внимание полиции на сквер в Овсище, когда тот появится, и приводит в пример зону отдыха на Великой. Там кто-то тоже хулиганил. Пока депутат ни попросил наряды заглядывать туда ежедневно. Тишина вновь установилась.

- Сквер держится на большой поддержке населения, - подчеркивает депутат. - Мы его вырвали, отстояли. Если бы не активность жителей, у нас бы его не было в этом году. А тенденция такова, что на следующий год основное внимание будет уделено общественным пространствам ближе к центру. Если бы мы не вышли на конкурс в этом году, от сквера осталось бы мертворожденное дитя на красивой бумаге.