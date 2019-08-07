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Общество

Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло

Разбираем детали общественных пространств, которые обновят или создадут заново в этом году в городе (ФОТО)

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Юлия Магера
7 августа 2019 года, 11:00
Фото: Андрей Степанов
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Проекты, о которых много говорили в последние несколько лет, наконец-то, получат свое физическое воплощение. Это пять мест для отдыха и физической активности на свежем воздухе в разных частях города. По одним контракты уже разыграны, по другим поиск подрядчика пока ведется. Работы должны завершиться самое позднее в середине октября. «Псковская правда» внимательно изучила документы, объехала все пять мест, пообщалась с депутатами и местными жителями, чтобы понять, что именно получат горожане.

СКВЕР ВЫСТРАДАЛИ

На Завеличье с рекреационными зонами туго, за это не раз критиковали городские власти. Зеленая зона у детского сада «Кораблик» находится во дворах за магазином «Юность» на Рижском проспекте, напротив «Маяка». Застройка тут плотная, и новое пространство точно станет центром притяжения горожан с обеих сторон проспекта и тех, кто живет на улице Коммунальной.

Место это пока толком не используется. Морально устаревшая детская площадка пустует. Остальная территория используется только для транзита между Рижским и Коммунальной. Ходят тут не только местные, но и все, кто с остановки «Магазин Маяк» двигается в городскую больницу, детскую областную или перинатальный центр. В прошлом году здесь заасфальтировали народные тропы. Изменения горожане оценили сразу же.

Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Народные тропы во дворах на Рижском проспекте заасфальтировали в прошлом году.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Народные тропы во дворах на Рижском проспекте заасфальтировали в прошлом году.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Народные тропы во дворах на Рижском проспекте заасфальтировали в прошлом году.
Фото Андрея Степанова.
— Для меня это прямая дорога в поликлинику. Очень хорошо по ней ходить стало! — отметила Раиса Ивановна, которую мы встретили во время осмотра сквера. — Теперь надо газоны засеять и чтобы люди посерьезнее были, не бросали на газоны что попало, ценили чужой труд. Кто тут депутат, не знаю, но работает хорошо.

За округ отвечает и. п. главы Пскова Елена Полонская. Ее внимание к этой территории в 2017 году привлекли жители домов № 26 и 24 по улице Коммунальной. Собрали более 700 подписей, инициировали подачу заявки в программу «Формирование комфортной городской среды». Территория заявилась в программу самой первой.

Мы этот сквер выстрадали, шли с жителями бок о бок. Теперь они выразили стопроцентную готовность после завершения работ выйти на субботник и принять участие в озеленении, хотят привезти с дач цветы, саженцы. Сейчас договорились, чтобы люди, живущие рядом, контролировали процесс работ, никто лучше них этого не сделает. Я жителям своего округа доверяю полностью.


Пять скверов обновят в Пскове – кому повезлоЕлена Полонская,
и. п. главы Пскова 
Кроме базового благоустройства — скамейки и урны — здесь появятся две площадки, детская и спортивная. Радует монтаж прорезиненного покрытия на обеих, заниматься и играть в грязи уже никто не хочет. Комплекс турников и эллиптический тренажер будут соседствовать с настоящим детским городком. Многих его элементов в городе раньше не видели. Это, например, карусель, сиденья которой прикреплены цепочками к высоким стойкам а-ля «Вихрь» в Ботаническом саду. Другая карусель — с педалями, хочешь быстро ехать, крути сильнее. Будет тут и велопарковка.

— Поблизости никаких скверов и парков нет, если эту территорию приведут в порядок, буду ходить сюда заниматься, — планирует житель одного из близлежащих домов Руслан.

ЗАСАДЯТ ПИОНАМИ

Тем, кто живет на улице Западной у восьмой школы, повезло больше. Свое полноценное общественное пространство тут уже есть.

— Я когда-то посещал восьмую школу, теперь вожу здесь младшую сестру в детский сад, — рассказал нам встреченный на Аллее Кирилл. — Отдыхают тут часто пьяницы. Хорошо бы здесь не только все нормально обновить, но и подсказать полиции заходить во время патрулирования.

Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Аллее ветеранов придадут пристойный вид.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Аллее ветеранов придадут пристойный вид.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Аллее ветеранов придадут пристойный вид.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Аллее ветеранов придадут пристойный вид.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Аллее ветеранов придадут пристойный вид.
Фото Андрея Степанова.
Сейчас на Аллее есть клумба (одна), на которой ничего не цветет. Информационный щит с объявлениями типа «Закупаем рога», «Поездка в Сигулду». Несколько скамеек и две дорожки, одна с недавним покрытием в идеальном состоянии, вторая еще ждет поднятия уровня грунта и нового асфальта. Но не только это предусмотрели авторы проекта. Здесь будет четыре клумбы с многолетними пионами, 12 скамеек и столько же урн. Планировали и спортивную площадку, но оказалось, что большое количество подземных коммуникаций не позволит ее смонтировать.

Надеемся, что дорожку, которую в этом году отремонтировал депутат областного Собрания Юрий Сорокин, переделывать заново не будут, а то обидно тратить деньги на то, что уже сделано. Рядом еще стоят гаражи, ужасные, страшные, такая проблема по всему городу. Мы не можем просто приехать и убрать их, много юридических нюансов. Если все получится, было бы чудесно сделать на этом месте детскую площадку.


Пять скверов обновят в Пскове – кому повезлоЮлия Пожидаева,
депутат Псковской городской Думы 

ЁЛКА ВМЕСТО РЕПЕЙНИКА

Параллельно Аллее ветеранов у школы №24 тоже есть проход, соединяющий Рижский и Коммунальную. Сейчас на нем несколько скамеек в репейнике и протоптанные в траве дорожки.

— Тут школа и два садика, много народу ходит. Хотелось бы увидеть уютную аллеечку. Чтобы было так: идешь по ней, когда на душе тяжело, и к концу все печали развеиваются. Какой-то такой дизайн нужен, — считает школьный дворник Игорь Иванович.

— Надо больше лавочек. И чтобы от солнца можно было спрятаться, — Валентина, приводившая ребенка в детсад, более конкретна. — В этом районе вообще нет ничего, мы на детскую площадку в Финский парк ездим или в дендропарке у Мирожского монастыря гуляем. Хорошо бы поближе к дому. Только куда в этом случае машины людям ставить? Видите, тут заставлено все, а дворы рядом узкие.

Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Зеленая зона у школы №24 — это пока что скамейки в репейнике, но скоро тут все преобразится.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Зеленая зона у школы №24 — это пока что скамейки в репейнике, но скоро тут все преобразится.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Зеленая зона у школы №24 — это пока что скамейки в репейнике, но скоро тут все преобразится.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Зеленая зона у школы №24 — это пока что скамейки в репейнике, но скоро тут все преобразится.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Зеленая зона у школы №24 — это пока что скамейки в репейнике, но скоро тут все преобразится.
Фото Андрея Степанова.
Можем Валентину успокоить. Парковка — будет! А еще целых четыре вида скамеек (всего 34 штуки), велопарковка (куда без нее), а на резиновое покрытие поставят лазилку для детей — веревочную паутинку пирамидальной формы.

Было много жалоб от жителей на строительный мусор, неухоженность, заросли травы, плохое освещение. Заведующие садиками жаловались, что родители подъезжали через зеленую зону. Мы проводили собрания с жителями, чтобы узнать, что они хотят видеть на этом месте. Я искал возможность финансирования. Параллельно понемногу наводили чистоту, убирали мусор, косили. Когда появилась программа «Комфортная городская среда», увидели для себя большую возможность. В прошлом году шла подготовительная работа, корректировали документы. В первой половине этого года создали проект. Сейчас уже объявлен конкурс на работы. Достаточно долгий процесс, как видите, но динамика положительная. Если все будет выполнено, это станет большим подарком для жителей. Одна часть сквера будет предназначена для активного отдыха, с площадкой для катания на роликах. Живой зеленой изгородью отделим ее от зоны для спокойного времяпрепровождения. Предусмотрели возможность в центре сквера устанавливать новогоднюю елку, для этого подведем электричество.


Пять скверов обновят в Пскове – кому повезлоКонстантин Болотин, депутат Псковской городской Думы по округу №9

БЕЗ СПЕШКИ

Не менее витиеватой оказалась история реконструкции сквера между проспектом Энтузиастов и улицей Труда. Местные жители попросили своего депутата Дмитрия Барабанова максимально сохранить зеленые насаждения, восстановить пешеходные дорожки и сделать новые в тех местах, где ходить удобнее всего.

Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Сквер на проспекте Энтузиастов в этом году получит новое освещение.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Сквер на проспекте Энтузиастов в этом году получит новое освещение.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Сквер на проспекте Энтузиастов в этом году получит новое освещение.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Сквер на проспекте Энтузиастов в этом году получит новое освещение.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Сквер на проспекте Энтузиастов в этом году получит новое освещение.
Фото Андрея Степанова.

На голосование жителям округа предложили два проекта, выиграл тот, что с памятником Стражам границы, он уже установлен. Сейчас объявлен контракт на освещение, поставим красивые декоративные фонари. После электриков все будет раскопано, так что только в следующем году приступим к работе над дорожками, озеленению, установке скамеек и урн. Будет тут и детская игровая зона. Есть понимание, что в этом году работы полностью сделать не удастся. Чтобы избежать спешки и сделать все качественно, разбили их на два этапа.


Пять скверов обновят в Пскове – кому повезлоДмитрий Барабанов, депутат Псковской городской Думы

НАРОДНЫЙ СКВЕР

У жителей Овсище зоны для отдыха вообще нет никакой, пусть бы даже и старой. Зато есть пустырь у дома №14 по улице Технической. Сейчас эта песчаная территория с ямами и горками заставлена машинами. В жару тут пыльные бури, после дождя в приличной обуви страшно идти на остановку. Строек в Овсище сразу несколько, район активно разрастается, но пока не имеет общей точки притяжения. Депутат гордумы Григорий Стороненков рассказывает, что в 2014 году был разработан комплексный проект планировки микрорайона, тогда же было решено отдать пустырь под сквер. Финансовая возможность для этого появилась только в 2017 году с началом программы «Комфортная городская среда».

Одна группа активистов разработала проект сквера, другая занималась сбором подписей.



Пять скверов обновят в Пскове – кому повезлоГригорий Стороненков, депутат Псковской городской Думы
Весной этого года еще не существующий сквер оказался в центре скандала. В интернете проходило рейтинговое голосование, городские власти спрашивали мнения жителей Пскова о том, какую территорию приводить в порядок в первую очередь. Кто-то воспользовался несовершенством механизма голосования, начались накрутки. После разбирательства нечестные голоса удалили, сквер в Овсище после этого оказался победителем. Предполагалось, что в этом году состоится только его проектирование, но неожиданно нашлись деньги на сами работы. А проекта-то нет! Депутат и активисты микрорайона смогли договориться с несколькими предпринимателями о спонсорских вливаниях и с проектным бюро о создании документов по крайне сниженной цене. Инженеры проявили добрую волю и написали проект едва ли не на волонтерских началах. Он предусматривает полноценную детскую площадку со многими элементами, спортивную площадку с турниками, гимнастическими снарядами и уличными тренажерами. Будут тут скамейки, беседка, велопарковка, даже стол для тенниса. Автомобилистов ущемлять не будут, запроектирован межквартальный проезд с парковочными местами. Конкретные объекты предлагали местные жители.

Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Пустырь в Овсище превратится в уютную зеленую зону.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Пустырь в Овсище превратится в уютную зеленую зону.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Пустырь в Овсище превратится в уютную зеленую зону.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Пустырь в Овсище превратится в уютную зеленую зону.
Фото Андрея Степанова.
Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло
Пустырь в Овсище превратится в уютную зеленую зону.
Фото Андрея Степанова.
— Фактически это будет народный сквер в самом буквальном понимании, — говорит Григорий Стороненков.

Один нюанс: так как сквер в этом году делать не предполагали, денег на озеленение пока не нашлось. В нынешнем контракте предусмотрено сооружение цветников, засев газонов и подготовка почвы под посадку деревьев. Сами саженцы, как надеется Григорий Стороненков, городские власти купят и высадят в следующем году. 

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