Пять скверов обновят в Пскове – кому повезло

Надеемся, что дорожку, которую в этом году отремонтировал депутат областного Собрания Юрий Сорокин, переделывать заново не будут, а то обидно тратить деньги на то, что уже сделано. Рядом еще стоят гаражи, ужасные, страшные, такая проблема по всему городу. Мы не можем просто приехать и убрать их, много юридических нюансов. Если все получится, было бы чудесно сделать на этом месте детскую площадку.

ЁЛКА ВМЕСТО РЕПЕЙНИКА

Параллельно Аллее ветеранов у школы №24 тоже есть проход, соединяющий Рижский и Коммунальную. Сейчас на нем несколько скамеек в репейнике и протоптанные в траве дорожки.

— Тут школа и два садика, много народу ходит. Хотелось бы увидеть уютную аллеечку. Чтобы было так: идешь по ней, когда на душе тяжело, и к концу все печали развеиваются. Какой-то такой дизайн нужен, — считает школьный дворник Игорь Иванович.

— Надо больше лавочек. И чтобы от солнца можно было спрятаться, — Валентина, приводившая ребенка в детсад, более конкретна. — В этом районе вообще нет ничего, мы на детскую площадку в Финский парк ездим или в дендропарке у Мирожского монастыря гуляем. Хорошо бы поближе к дому. Только куда в этом случае машины людям ставить? Видите, тут заставлено все, а дворы рядом узкие.