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Общество

Накормили

Автор проекта «Пища для жизни» Сергей Васьков, раздававший горячие обеды в Пскове, теперь развозит продуктовые наборы по районам (ФОТО)

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Наталья Баранова
18 ноября 2019 года, 16:19
Фото: Андрей Степанов
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Идею с горячими обедами пришлось заморозить, так как кухню попросили съехать. Но волонтеры не бросили многодетные семьи, инвалидов и оказавшихся в трудной ситуации. Развозить по области макароны, фасоль и конфеты помогает автобус Фонда княгини Ольги. Помощь получают жители уже десяти районов, правда, не все главы сразу пустили волонтеров на свою территорию – пришлось их уговаривать коллегам.

О предпринимателе Сергее Васькове, который несколько лет назад переехал в Псков с семьей из Владивостока, мы уже рассказывали. Он вместе с волонтерами готовил горячие обеды и бесплатно кормил нуждающихся. В этом Сергей Васьков видит свое предназначение. И уверен, иногда порция горячей еды может спасти человеку жизнь.

В августе хозяин помещения, где находилась кухня, попросил съехать. Пока Сергей Васьков с товарищами подыскивают новое пристанище. От идеи кормить горячими обедами людей они ни в коем случае не отказываются. Зато сейчас они активно ездят по районам области.

В помощи нуждаются не только люди, которые живут в Пскове. В глубинке у многих ситуация еще тяжелее. Мне давно хотелось помочь и этим людям тоже. У нас нет передвижной кухни, возить готовые обеды в районы мы не можем. Поэтому решили собирать продуктовые наборы. Автобус для поездок выделяет Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».


НакормилиСергей Васьков,
предприниматель
Склад для хранения продуктов предоставил «Псковобщепитсервис». Руководитель организации Валентина Цветкова тоже участвует в проекте в качестве волонтера.

Сергей Викторович попросил у нас посуду и оборудование для кухни, еще когда готовил обеды, - рассказывает Валентина Цветкова. - Я видела, что он сам готовит на кухне. Это внушает уважение. Помогать людям хочется, но не всегда знаешь, как и кому. А в этом человеке я уверена.


Накормили
Валентина Цветкова,
руководитель «Псковобщепитсервиса»
Первые 16 продуктовых наборов благотворители отвезли в начале марта этого года в Палкинский район. Сейчас Сергей Васьков с волонтерами ездит уже в десять районов. И в ноябре планирует раздать 210 наборов. Ещё 10 оставил на Псков. Есть подопечные, в основном многодетные мамы, которых Васьков не хочет оставлять без помощи, пока вновь не заработает кухня. В ближайшем будущем волонтеры планируют охватить всю Псковскую область, в идеале — выйти за ее пределы. 13 ноября — во Всемирный день доброты - к проекту, который получил название «Дорога добра», присоединились еще три района: Порховский, Дновский и Дедовичский. В это путешествие вместе с Сергеем Васьковым отправились и журналисты «Псковской правды».

КСТАТИ

Состав продуктового набора меняется от месяца к месяцу и зависит от количества денег на счете. Проект существует исключительно на пожертвования. В наборе всегда продукты первой необходимости. В этот раз крупы, макароны, сахар, фасоль, растительное масло, конфеты. Пакет получился увесистым — 8 килограммов.

Накормили
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Фото Андрея Степанова.
Накормили
Чтоб пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Накормили
Чтоб пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Накормили
Чтоб пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Накормили
Чтоб пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.

НЕ СДАЛСЯ

Первая точка маршрута — Карамышево, Псковский район. Хотя поначалу в Псковском районе Васькова с его идеями встретили нелюбезно.

- Я обратился в администрацию района, сказал, что готов привозить продукты для нуждающихся, - вспоминает Сергей Васьков. - Мне ответили, что не могут дать списки малообеспеченных. Якобы это будет разглашением персональных данных.

Сергей Васьков не сдался и обратился к главе Палкинского района Евгению Седову. Тот проект поддержал, связал Васькова со своими подчиненными из соцзащиты, а потом еще звонил коллегам-главам в другие районы и убеждал их в благонадежности Васькова. Сейчас схема отработана. Накануне приезда волонтеров соцработники обзванивают нуждающихся и приглашают подойти за продуктовыми наборами в администрацию или Дом культуры. Сергей Васьков отдает каждому продуктовый набор лично в руки.

- У меня шестеро детей, четверо еще школьники, я работаю, но зарплата небольшая, - говорит жительница деревни Лопатово Карамышевской волости Валентина Дворецкая. - Поэтому продуктовая помощь будет очень кстати. Большое спасибо!

- Мы обзванивали малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, - говорит участковый социальный работник Карамышевской волости Вера Цветкова. - Конечно, эти продукты будут не лишними, и люди очень рады такой помощи. Никто прийти не отказался. Мы благодарим за помощь благотворителей и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

- Очень много семей, которые нуждаются в помощи, - не скрывает участковый социальный работник центра социального обслуживания Порховского района Ольга Жуковская. - Сегодня мы пригласили далеко не всех. Мы позвали тех, кто в самом сложном положении, но в то же время не опускает руки, сам старается что-то делать для своей семьи. У нас, к примеру, есть семья, где оба родителя — инвалиды, и у них двое детей. Конечно, им этот продуктовый набор очень поможет.

Накормили
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Фото Андрея Степанова.
Накормили
Чтоб пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Накормили
Чтоб пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Накормили
Чтоб пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.
Накормили
Чтоб пролистать фотографии, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Андрея Степанова.

МУЖСКОЙ ДОЛГ

- Мне мои друзья настойчиво говорили, регистрируй общественную организацию, пиши заявки на гранты, такая деятельность обязательно должна осуществляться при помощи грантов тоже, - говорит Сергей Васьков.

В августе региональную общественную организацию зарегистрировали, она получила название «Дорога добра». Вот только сесть и написать заявку на грант все руки не доходят. Руководителем организации стал соратник Васькова Евгений Пескин. Руководитель на бумаге, по факту тот же волонтер, зарплату за свою работу не получает, все пожертвования уходят на продукты. На жизнь Евгений зарабатывает экскурсиями. А свободное время отдает «Дороге добра».

Помогать ближнему - долг каждого мужчины, как бы громко это ни звучало. Мы хотим вовлечь в наше движение как можно больше людей, потому что наша помощь очень востребована. Мы видим обратную связь, люди пишут, благодарят, от этого на сердце теплее.


НакормилиЕвгений Пескин,
руководитель организации «Дорога добра»

Еще один волонтер Елена Румянцева тоже была участницей проекта «Пища для жизни». О Сергее Васькове узнала от знакомых и тоже захотела внести свою лепту - пришла помогать готовить на кухню. Елена мастер по керамике, фрилансер, поэтому располагает свободным временем, сейчас помогает покупать и фасовать продукты, тоже ездит по районам.


Я очень люблю готовить и люблю кормить людей, отлично себя чувствую, когда все вокруг довольны. Пока не присоединилась к проекту, чувствовала неудовлетворенность, а сейчас моя жизнь круто поменялась. В нашем проекте участвуют очень бескорыстные люди. С ними моя жизнь будто светлее.


НакормилиЕлена Румянцева,
волонтёр
Накормили
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Фото Андрея Степанова.
Накормили
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Фото Андрея Степанова.
Накормили
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Фото Андрея Степанова.
Накормили
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Фото Андрея Степанова.
Накормили
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Фото Андрея Степанова.
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Сообщество волонтеров «ВКонтакте».

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