НЕ СДАЛСЯ

Первая точка маршрута — Карамышево, Псковский район. Хотя поначалу в Псковском районе Васькова с его идеями встретили нелюбезно.

- Я обратился в администрацию района, сказал, что готов привозить продукты для нуждающихся, - вспоминает Сергей Васьков. - Мне ответили, что не могут дать списки малообеспеченных. Якобы это будет разглашением персональных данных.

Сергей Васьков не сдался и обратился к главе Палкинского района Евгению Седову. Тот проект поддержал, связал Васькова со своими подчиненными из соцзащиты, а потом еще звонил коллегам-главам в другие районы и убеждал их в благонадежности Васькова. Сейчас схема отработана. Накануне приезда волонтеров соцработники обзванивают нуждающихся и приглашают подойти за продуктовыми наборами в администрацию или Дом культуры. Сергей Васьков отдает каждому продуктовый набор лично в руки.

- У меня шестеро детей, четверо еще школьники, я работаю, но зарплата небольшая, - говорит жительница деревни Лопатово Карамышевской волости Валентина Дворецкая. - Поэтому продуктовая помощь будет очень кстати. Большое спасибо!

- Мы обзванивали малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, - говорит участковый социальный работник Карамышевской волости Вера Цветкова. - Конечно, эти продукты будут не лишними, и люди очень рады такой помощи. Никто прийти не отказался. Мы благодарим за помощь благотворителей и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

- Очень много семей, которые нуждаются в помощи, - не скрывает участковый социальный работник центра социального обслуживания Порховского района Ольга Жуковская. - Сегодня мы пригласили далеко не всех. Мы позвали тех, кто в самом сложном положении, но в то же время не опускает руки, сам старается что-то делать для своей семьи. У нас, к примеру, есть семья, где оба родителя — инвалиды, и у них двое детей. Конечно, им этот продуктовый набор очень поможет.