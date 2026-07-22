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Общество

В новом выпуске «Шпаргалок для родителей» псковичам расскажут о том, зачем сейчас родителей вызывают в школу

22 июля 2026 года, 16:57

Привычная фраза «Родителей — в школу!» давно перестала ассоциироваться лишь с жалобами и выговорами. О том, чем сегодня живёт родительское сообщество и как строится диалог с педагогами, расскажет новый выпуск программы «Шпаргалки для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM). Гостем эфира станет представитель родительского комитета школы № 2 Пскова Евгения Смирнова.

В новом выпуске «Шпаргалок для родителей» псковичам расскажут о том, зачем сейчас родителей вызывают в школу

Фото: ПАИ

Ведущая программы, директор гимназии № 29 и член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва вместе с приглашённой гостьей обсудит, как часто родителям надо интересоваться, что происходит с их детьми в школе; после школы – домой или можно «застрять» в ней надолго; как и чем занять детей помимо уроков.

Передача выйдет в эфир в четверг, 23 июля, в 09:20, 12:20 и 20:20. 

«Шпаргалка для родителей» – это совместный проект радио «7 НЕБО» и министерства образования Псковской области, который каждую неделю простым языком разъясняет самые актуальные вопросы регионального образования.

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