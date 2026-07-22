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Общество

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины в реке Великой в Опочке

22 июля 2026 года, 10:32

Следователи проводят проверку по факту обнаружения в акватории реки Великой в Опочке тела женщины с признаками утопления. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины в реке Великой в Опочке

СУ СК России по Псковской области

Следов, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено. Устанавливается обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

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