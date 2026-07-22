Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины в реке Великой в Опочке

Следователи проводят проверку по факту обнаружения в акватории реки Великой в Опочке тела женщины с признаками утопления. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Следователи проводят проверку по факту обнаружения в акватории реки Великой в Опочке тела женщины с признаками утопления. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Следов, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено. Устанавливается обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.