Незаконно установленные ульи убрали с кладбища в Куньинском районе

Ранее появившуюся на кладбище в деревне Докукино Куньинского округа незаконно установленную пасеку убрали. Об этом «Псковской правде» сообщили в местной администрации.

Пасеку установили на месте гражданского захоронения без согласования с администрацией округа. К настоящему моменту все семь ульев убраны.

Полиция установила личность пасечника. С пчеловодом проведена разъяснительная работа.

Пасека на кладбище в Докукино активно обсуждалась в социальных сетях. После обращений людей в администрацию округа ситуацию взяли на контроль местные власти и полиция.