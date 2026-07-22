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Общество

Незаконно установленные ульи убрали с кладбища в Куньинском районе

22 июля 2026 года, 17:24

Ранее появившуюся на кладбище в деревне Докукино Куньинского округа незаконно установленную пасеку убрали. Об этом «Псковской правде» сообщили в местной администрации.

Незаконно установленные ульи убрали с кладбища в Куньинском районе

Фото: группа «Подслушано в Кунье» соцсети «ВКонтакте»

Пасеку установили на месте гражданского захоронения без согласования с администрацией округа. К настоящему моменту все семь ульев убраны.

Полиция установила личность пасечника. С пчеловодом проведена разъяснительная работа.

Пасека на кладбище в Докукино активно обсуждалась в социальных сетях. После обращений людей в администрацию округа ситуацию взяли на контроль местные власти и полиция.

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