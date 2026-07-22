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Общество

Псковичей приглашают подать заявку на международный конкурс уличной культуры «КАРДО»

22 июля 2026 года, 14:55

Приём заявок на единственную в мире международную премию уличной культуры и спорта «КАРДО» продлили на несколько дней. Подать видеовизитку онлайн можно до 25 июля, а финал пройдёт в сентябре во Владивостоке, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе правительства региона.

Псковичей приглашают подать заявку на международный конкурс уличной культуры «КАРДО»

К участию приглашаются профессионалы и любители старше 14 лет: атлеты, тренеры, танцоры, художники, музыканты, видеографы и дизайнеры одежды. Соревнования охватывают BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и новую дисциплину — роллерблейдинг.

Организаторы уже получили заявки из всех 89 регионов России и более чем из ста стран мира. Победителей ждут денежные призы, гранты и обучение у ведущих экспертов. Конкурс-премия «КАРДО» реализуется Президентской платформой «Россия — страна возможностей» по поручению главы государства в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Регистрация открыта на официальном сайте проекта.

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