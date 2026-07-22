Две улицы временно закроют в Пскове 23 июля

Движение ограничат сразу на двух улицах в Пскове 23 июля. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации.

С 8:00 и до окончания работ будет закрыт проезд по улице Вокзальной от перекрёстка с улицей 23 Июля до Советской — здесь дорожники обустроят верхний слой покрытия. Кроме того, с 11:30 до 13:00 перекроют улицу Кузнецкую на отрезке от площади Победы до улицы Калинина.

Также с 11:30 до 13:00 перекроют улицу Кузнецкую на отрезке от площади Победы до улицы Калинина.

Ограничение связано с церемонией, посвящённой 82-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Для объезда предложено использовать улицу 128-й Стрелковой дивизии. Общественный транспорт на это время будет ходить по временной схеме.