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Общество

Две улицы временно закроют в Пскове 23 июля

22 июля 2026 года, 15:56

Движение ограничат сразу на двух улицах в Пскове 23 июля. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации.

Две улицы временно закроют в Пскове 23 июля

Фото: Арсений Тимашов

С 8:00 и до окончания работ будет закрыт проезд по улице Вокзальной от перекрёстка с улицей 23 Июля до Советской — здесь дорожники обустроят верхний слой покрытия. Кроме того, с 11:30 до 13:00 перекроют улицу Кузнецкую на отрезке от площади Победы до улицы Калинина. 

Также с 11:30 до 13:00 перекроют улицу Кузнецкую на отрезке от площади Победы до улицы Калинина. 

Ограничение связано с церемонией, посвящённой 82-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Для объезда предложено использовать улицу 128-й Стрелковой дивизии. Общественный транспорт на это время будет ходить по временной схеме.

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