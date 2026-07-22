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Экономика

72,6 млн рублей на развитие промышленности получит Псковская область в 2027 году

22 июля 2026 года, 17:50

Псковская область в 2027 году получит 72,6 млн рублей из федерального бюджета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

72,6 млн рублей на развитие промышленности получит Псковская область в 2027 году

Фото: Дарья Хваткова

Деньги поступят в рамках Единой региональной субсидии.

Для выдачи льготных займов на инвестпроекты на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности (РФРП) направят 64 млн рублей, на возмещение части затрат по покупке нового оборудования — 8,5 млн рублей.

РФРП Псковской области действует на базе Фонда инвестиционного развития и предоставляет займы субъектам промышленности по льготной ставке от 5 до 9% годовых.

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