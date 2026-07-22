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Общество

Выставка автобронетехники пройдет на «Усвятском рубеже» 25 июня

22 июля 2026 года, 09:54

Выставка автобронетехники пройдет на «Усвятском рубеже» в рамках программы «Край партизанской славы» в деревне Бор Усвятского района. Афишу опубликовала администрация округа.

Выставка автобронетехники пройдет на «Усвятском рубеже» 25 июня

Мероприятие «Край партизанской славы» пройдёт 25 июля, в 15:00. Оно посвящено Суражским воротам. В рамках мероприятия пройдет военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж», участниками которой станут поисковики и участники военно-исторических клубов из Невельского и Великолукского районов, Великих Лук.

В программе, помимо выставки автобронетехники, заявлены церемония возложения цветов к памятному знаку, торжественная часть, военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны на территории Усвятского района. Будет работать полевая кухня.

«Суражские ворота» (также «Витебские ворота») – историческое название коридора шириной примерно 40 километров, образовавшегося в результате прорыва германского фронта между флангами групп армий «Север» и «Центр». Прорыв просуществовал с 10 февраля по 28 сентября 1942 года. Через Суражские ворота в тыл врага направлялись новые партизанские отряды, разведывательные и диверсионные группы, оружие и боеприпасы, медикаменты, а также шла эвакуация в тыл раненых партизан и гражданского населения.

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