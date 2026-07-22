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Общество

Объёмы поставок бензина АИ-95 в южные районы выросли в Псковской области

22 июля 2026 года, 09:19

Дополнительные объёмы поставок бензина АИ-95 направили в южные районы в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Объёмы поставок бензина АИ-95 в южные районы выросли в Псковской области

Фото: Екатерина Иванова

«Как мы и договорились с руководством «Сургутнефтегаз», бензин марки АИ-95 сегодня был направлен в южные муниципалитеты, и заправиться им смогли не только водители, чьи номера начинаются на нечётные числа, а все желающие в порядке очереди», – сказал глава региона.

Отмечается, что положение с топливом продолжает выравниваться. Так, в Островском районе наблюдается стабильная ситуация с обеспечением топливом. «Дизель, АИ-92, АИ-95, по крайней мере утром, в свободном доступе, очередей нет», – рассказал Михаил Ведерников.

Министр тарифов и энергетики Псковской области Елена Пилипенко доложила, что поставки топлива осуществляются на регулярной основе.

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