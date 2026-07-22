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Происшествия

Мужчина получил ножевое ранение в Дно

22 июля 2026 года, 16:15

В результате ссоры мужчину в Дно пырнули ножом. Потасовка произошла на улице Интернациональной, 21. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Мужчина получил ножевое ранение в Дно

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

По имеющимся данным, два мужчины поссорились во время совместного распития алкоголя. Хозяин дома ударил гостя кулаком и тростью в грудь, тот в ответ ударил мужчину ножом в грудь и скрылся. Его уже задержала полиция.

Пострадавшего госпитализировали.

Оба участника конфликта ранее судимы. Одного судили за кражу, второй уклонялся от административного надзора. Проводится проверка.

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