Мужчина получил ножевое ранение в Дно

В результате ссоры мужчину в Дно пырнули ножом. Потасовка произошла на улице Интернациональной, 21. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

По имеющимся данным, два мужчины поссорились во время совместного распития алкоголя. Хозяин дома ударил гостя кулаком и тростью в грудь, тот в ответ ударил мужчину ножом в грудь и скрылся. Его уже задержала полиция.

Пострадавшего госпитализировали.

Оба участника конфликта ранее судимы. Одного судили за кражу, второй уклонялся от административного надзора. Проводится проверка.