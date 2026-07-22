Псковский священник рассказал, как христианам вести себя на кладбище

Псковской священник рассказал, как христианам вести себя на кладбище. По словам руководителя отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Псковской епархии протоиерея Артемия Лутченко, разговор о кладбище в христианской традиции начинается не с запретов, а с напоминания о смысле земной жизни верующего человека, пишет АиФ-Псков.

Он отметил, что кладбище для христианина — не главный, а второстепенный вопрос, потому что в центре остается надежда на жизнь вечную.

По словам отца Артемия, к человеческому телу христианская традиция призывает относиться с почтением, поскольку оно воспринимается как «вместилище духа Божьего». При этом Церковь не делает сам факт нахождения тела на кладбище определяющим: вера связана не с местом погребения, а с вечной жизнью.