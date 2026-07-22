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Общество

Псковский священник рассказал, как христианам вести себя на кладбище

22 июля 2026 года, 14:51

Псковской священник рассказал, как христианам вести себя на кладбище. По словам руководителя отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Псковской епархии протоиерея Артемия Лутченко, разговор о кладбище в христианской традиции начинается не с запретов, а с напоминания о смысле земной жизни верующего человека, пишет АиФ-Псков. 

Он отметил, что кладбище для христианина — не главный, а второстепенный вопрос, потому что в центре остается надежда на жизнь вечную. 

По словам отца Артемия, к человеческому телу христианская традиция призывает относиться с почтением, поскольку оно воспринимается как «вместилище духа Божьего». При этом Церковь не делает сам факт нахождения тела на кладбище определяющим: вера связана не с местом погребения, а с вечной жизнью.

Псковский священник рассказал, как христианам вести себя на кладбище

фото Андрей Степанов

Священник также предложил символически воспринимать кладбище как храм. Он напомнил, что могила внешне напоминает храмовое пространство: там установлен крест, а усопший покоится так же, как во время отпевания. «Примерно то, что в храме можно делать, то и на кладбище можно и нужно делать. То, что в храме нехорошо делать, и на кладбище нехорошо», — сказал протоиерей.

При этом ни Евангелие, ни современные церковные документы не содержат прямых правил поведения на кладбище. В качестве ориентира отец Артемий предложил исходить из того, что уместно «перед лицом смерти». По его словам, в такой момент человек может молиться, скорбеть, или радоваться — если усопший прожил достойную жизнь.

О том, что можно делать на кладбище, а что нельзя, читайте подробнее в материале «Гости на погосте».

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