Псковский священник рассказал, как христианам вести себя на кладбище

Псковской священник рассказал, как христианам вести себя на кладбище. По словам руководителя отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Псковской епархии протоиерея Артемия Лутченко, разговор о кладбище в христианской традиции начинается не с запретов, а с напоминания о смысле земной жизни верующего человека, пишет АиФ-Псков.
Он отметил, что кладбище для христианина — не главный, а второстепенный вопрос, потому что в центре остается надежда на жизнь вечную.
По словам отца Артемия, к человеческому телу христианская традиция призывает относиться с почтением, поскольку оно воспринимается как «вместилище духа Божьего». При этом Церковь не делает сам факт нахождения тела на кладбище определяющим: вера связана не с местом погребения, а с вечной жизнью.
фото Андрей Степанов
Священник также предложил символически воспринимать кладбище как храм. Он напомнил, что могила внешне напоминает храмовое пространство: там установлен крест, а усопший покоится так же, как во время отпевания. «Примерно то, что в храме можно делать, то и на кладбище можно и нужно делать. То, что в храме нехорошо делать, и на кладбище нехорошо», — сказал протоиерей.
При этом ни Евангелие, ни современные церковные документы не содержат прямых правил поведения на кладбище. В качестве ориентира отец Артемий предложил исходить из того, что уместно «перед лицом смерти». По его словам, в такой момент человек может молиться, скорбеть, или радоваться — если усопший прожил достойную жизнь.
О том, что можно делать на кладбище, а что нельзя, читайте подробнее в материале «Гости на погосте».