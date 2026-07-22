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Происшествия

Жителя Дно отправили в колонию за пытки знакомого

22 июля 2026 года, 13:02

Житель Дно отправится в колонию за то, что посадил знакомого на цепь. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Жителя Дно отправили в колонию за пытки знакомого

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В декабре прошлого года два мужчины распивали алкоголь и поссорились. 28-летний местный житель решил заставить знакомого вернуть переданный в пользование мобильный телефон или деньги за его потерю.

Обвиняемый надел на шею знакомого ошейник с металлической цепью, свободый конец которой прикрепил к печи на кухне. Затем мужчина несколько раз ударил знакомого по лицу.

Мужчину освободили только когда он согласился возместить материальные убытки за потерю телефона.

Дновский районный суд признал местного жителя виновным в совершении преступлений по пункту «в» части 2 статьи 127 и части 2 статьи 330 УК РФ. Он отправится на 3,5 года в исправительную колонию строгого режима.

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