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Общество

Житель Стругокрасненского района убил знакомого 20-ю ударами ножа

22 июля 2026 года, 11:12

Житель Стругокрасненского района убил знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Житель Стругокрасненского района убил знакомого 20-ю ударами ножа

Фото: Елена Коноплёва

Установлено, что в феврале прошлого года мужчина поссорился с потерпевшим. Обвиняемый ударил своего оппонента минимум 20 раз кухонным ножом. Мужчина скончался от полученных травм.

Прокурор Стругокрасненского района утвердил обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свобода.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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