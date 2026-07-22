Житель Стругокрасненского района убил знакомого 20-ю ударами ножа

Житель Стругокрасненского района убил знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в феврале прошлого года мужчина поссорился с потерпевшим. Обвиняемый ударил своего оппонента минимум 20 раз кухонным ножом. Мужчина скончался от полученных травм.

Прокурор Стругокрасненского района утвердил обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свобода.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.