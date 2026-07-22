Творческая встреча с режиссёром Ольгой Акатьевой пройдет на парклете ПАИ 23 июля

23 июля на парклете ПАИ «Эфир» пройдет творческая встреча с режиссёром и продюсером Ольгой Акатьевой в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», пишет ПАИ.

Спикер расскажет о своих самых знаковых работах:

Трилогия «Предпоследняя инстанция» – как создать сериал, который смотрят миллионы.

«Я делаю шаг» – опыт съемок в Пскове и почему этот фильм покоряет сердца зрителей по всему миру.

«Загадай любовь» – тонкости работы над экранизациями литературных бестселлеров.

«Моя Африка» – эксклюзивные подробности о съемках с участием международного каста и команды. Фильм полностью снятого на Африканском континенте.

Гости смогут узнать «кухню» кинопроизводства и задать вопросы Ольге Акатьевой.

Зарегистрироваться на встречу можно по QR-коду или здесь.