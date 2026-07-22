Творческая встреча с режиссёром Ольгой Акатьевой пройдет на парклете ПАИ 23 июля

23 июля на парклете ПАИ «Эфир» пройдет творческая встреча с режиссёром и продюсером Ольгой Акатьевой в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», пишет ПАИ.
23 июля на парклете ПАИ «Эфир» пройдет творческая встреча с режиссёром и продюсером Ольгой Акатьевой в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», пишет ПАИ.
Спикер расскажет о своих самых знаковых работах:
Трилогия «Предпоследняя инстанция» – как создать сериал, который смотрят миллионы.
Гости смогут узнать «кухню» кинопроизводства и задать вопросы Ольге Акатьевой.
Зарегистрироваться на встречу можно по QR-коду или здесь.