Записаться на оценку репродуктивного здоровья псковичи смогут через мессенджер MAX

На заседании проектного комитета по президентскому нацпроекту «Семья» под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой губернатор Михаил Ведерников рассказал, как в регионе выстраивают доступную систему оценки репродуктивного здоровья. Упор сделан на цифровые сервисы, выездные осмотры и материальную поддержку врачей.

«Мы стараемся сделать такой медицинский профосмотр максимально простым и доступным: расширили способы записи к врачам: очно, через «Госуслуги», кол-центры медорганизаций и региональный портал, а до конца года добавим запись через мессенджер MAX», — сообщил глава региона в своём канале в нацмессенджере.

Параллельно в учебные заведения и отдалённые районы выезжают многопрофильные врачебные бригады с хирургами, гинекологами и специалистами УЗИ. Для привлечения дефицитных кадров — в частности, урологов — при трудоустройстве выплачивают единовременный миллион рублей. Проверить репродуктивное здоровье могут женщины и мужчины от 18 до 49 лет, диспансеризация проводится раз в год с выдачей персональных рекомендаций.

«Профилактика всегда эффективнее лечения. Не откладывайте визит к врачу: регулярная диагностика помогает выявить проблемы на ранней стадии и сохранить качество жизни», — заключил Михаил Ведерников.