Руководитель плюсского соццентра Ольга Сорокина: Радует, когда удается достичь реального результата и помочь людям

Для 205 подопечных Центра социального обслуживания Плюсского района» его команда – главная опора в жизни. Руководитель центра Ольга Сорокина скромно называет себя «непубличным человеком», но земляки видят в ней ангела-хранителя, а коллеги – историка, который бережно хранит судьбы военного поколения, пишет газета «Плюсский край».

Ольга Андреевна возглавляет Центр соцобслуживания с 2021 года, до этого более десяти лет была заместителем руководителя. Сегодня под её началом – 38 специалистов, которые обеспечивают помощью на дому 160 пожилых граждан и инвалидов, а также сопровождают 45 семей.

По первому образованию педагог-историк, Сорокина особое внимание уделяет подопечным из поколения «детей войны». Она мечтает записать их воспоминания, чтобы сохранить живую историю Плюсской земли для потомков.

С 2017 года Ольга Андреевна – депутат собрания Плюсского района (сейчас округа). К ней идут с любыми житейскими трудностями, зная, что она не отмахнётся. «Радует, когда удаётся реально помочь», — говорит она без пафоса.

В День Победы и День освобождения района она выходит на сцену ДК и поёт военные песни, ведёт митинги. Её искренность и память о прошлом находят отклик у ветеранов и всех, кто пережил войну.