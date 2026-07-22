Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Два человека пострадали в аварии в Невельском районе

22 июля 2026 года, 10:54

Два человека пострадали в аварии в Невельском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

Два человека пострадали в аварии в Невельском районе

Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
Два человека пострадали в аварии в Невельском районе

Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Фура МАЗ и внедорожник Grand Cherokee столкнулись 21 июля у перекрестка с АЗС «Роснефть» на 519-м километре трассы.

39-летний водитель Grand Cherokee, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу фуре, за рулем которой был 49-летний мужчина. Грузовик ехал в сторону Пскова.

В результате пострадали два пассажира Grand Cherokee – мужчина и женщина. Их госпитализировали.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Руководитель плюсского соццентра Ольга Сорокина: Радует, когда удается достичь реального результата и помочь людям
Мужчина получил ножевое ранение в Дно
Две улицы временно закроют в Пскове 23 июля
Записаться на оценку репродуктивного здоровья псковичи смогут через мессенджер MAX
Псковичей приглашают подать заявку на международный конкурс уличной культуры «КАРДО»
Псковский священник рассказал, как христианам вести себя на кладбище
Творческая встреча с режиссёром Ольгой Акатьевой пройдет на парклете ПАИ 23 июля
Жителя Дно отправили в колонию за пытки знакомого
Псковичи могут подать заявку на IХ Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках