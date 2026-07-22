Два человека пострадали в аварии в Невельском районе

Фура МАЗ и внедорожник Grand Cherokee столкнулись 21 июля у перекрестка с АЗС «Роснефть» на 519-м километре трассы.

39-летний водитель Grand Cherokee, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу фуре, за рулем которой был 49-летний мужчина. Грузовик ехал в сторону Пскова.

В результате пострадали два пассажира Grand Cherokee – мужчина и женщина. Их госпитализировали.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.