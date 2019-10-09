От шишки до ёлочки

В тонкостях лесовыращивания попыталась разобраться «Псковская правда». А началось все с акции «Живи, лес!».
В тонкостях лесовыращивания попыталась разобраться «Псковская правда». А началось все с акции «Живи, лес!».
Через болото была проложена дорога из досок, деревьев и веток — лежневка, дорога для лесовозов. С нами через топи пробирались лесничие, общественники и студенты — всё неравнодушные люди.
— Раньше здесь была делянка, затем лес выпилили погорельцам и на строительство местным жителям. Здесь трактор плугом наехал борозды, в эти борозды и будем сажать. Удобрения никакие не нужны, — рассказал лесничий Ваулиногорского участкового лесничества Василий Цветков.
Показали и как сажать: в землю втыкается лопата и отодвигается земля, в щель вставляется елка и прижимается. Самое главное — ногами плотно утрамбовать землю вокруг елки. Сажаем на расстоянии метра друг от друга.
Саженцы разобрали, принялись сажать чуть ли не наперегонки — один с лопатой, другой деревья сажает и ногами землю приминает.
Всего мы посадили 4 тысячи маленьких елочек. Кстати, им уже по 4 года, а выросли они сантиметров на 30. В полноценный лес превратятся лишь лет через 80.
А сколько всего лесов сажается в Псковской области?
С этим вопросом решили мы разобраться, вдохновившись лесопасадками. О том, кто и как сажает леса и откуда берутся саженцы, рассказал главный лесничий Псковского лесничества Владимир Ефимов:
- В основном в Псковской области преобладают сосна, ель, береза, осина. Больше лиственных конечно — за всю область сказать не могу, но в Псковском районе точно. Лесники лесовосстановлением не занимаются, они подбирают территорию и лесосеки из-под рубки под посадку. В основном посадки ведут арендаторы, на них приходится основная доля посадок.
- Сосна и ель долго растут, за ними нужен уход, как за маленькими детьми. Допустим, осина может вырасти на делянке за год на высоту более метра. А сосеночка может вырасти на несколько сантиметров — представляете какая разница в росте? Получается, лиственные породы «забивают» и не дают расти хвойным. Поэтому делаем уход за посадками: окашивание, отаптывание травы, через 5-7 лет делаем осветление, если там выросли лиственные породы — вырубаем их. Формируем насаждения.
На вопрос, от чего больше всего страдают леса, лесничий ответил однозначно:
- Самый большой вредитель — это человек: рубит, мусор вывозит, поджигает. Это кажется, что лес растет бесконечно. Хвойный лес растет до 80-100 лет, а потом его производительность в виде выхлопа кислорода уже не такая, как у молодняка. Можно сравнить с человеком: когда человек молодой, он работает и у него большая трудоспособность. Так и лес: пока молодой, он производит кислород. А когда дерево старое, уже нет такой производительности.
- То есть лес может стареть? - если честно, мне казалось, что деревья живут практически вечно. Есть же у нас деревья, которые «видели» Пушкина?
- Естественно, лес стареет. Поэтому выпиливает обычно старый лес, «зрелый», который уже отжило свое. Он уже не вырастет, сгниет, упадет и толку с него не будет. А срубленный, он еще сможет принести пользу.
Одно из предприятий, которое активно сажает леса, это холдинг GS Group по глубокой переработке древесины, который находится в Дедовичском районе. В комплекс входят лесозаготовительное и лесовосстановительное подразделения и лесозавод «Судома». О восстановлении лесов мне рассказал директор по лесному хозяйству «Дедовической лесной компании» Алексей Блинов:
- Наше предприятие занимается лесовосстановлением, рубкой и уходом за молодняком, заготовкой древесины. Есть свой лесопитомник, свои люди, которые занимаются подготовкой почвы, уходом за лесными культурами. Количество посаженных лесов зависит от объема вырубаемых площадей. Например, обычно мы сажаем 2000-2200 штук на одном гектаре. В этом году мы делаем подготовку на 63 гектарах, в прошлом году — на 53 гектарах на территории своей аренды. Сажаем ель, так как мы находимся в Дедовическом районе, здесь богатые почвы, поэтому сосновых боров здесь нет и лесничество не рекомендует высаживать сосну.
Нас здесь собрало желание чего-то необычного. Я, например, никогда не был на таких лесных посадках. Лес сажать важно и нужно, так как мы его рубим. Поэтому надо восстанавливать природные ресурсы, так как они не безграничны.
Это очень благородное и нужное дело, потому что очень много леса вырубается, и надо обновлять природную базу, чтобы следующее поколение жило среди лесов.