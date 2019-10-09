От шишки до ёлочки

Место для посадки деревьев заранее было подготовлено.

— Раньше здесь была делянка, затем лес выпилили погорельцам и на строительство местным жителям. Здесь трактор плугом наехал борозды, в эти борозды и будем сажать. Удобрения никакие не нужны, — рассказал лесничий Ваулиногорского участкового лесничества Василий Цветков.

Показали и как сажать: в землю втыкается лопата и отодвигается земля, в щель вставляется елка и прижимается. Самое главное — ногами плотно утрамбовать землю вокруг елки. Сажаем на расстоянии метра друг от друга.

Саженцы разобрали, принялись сажать чуть ли не наперегонки — один с лопатой, другой деревья сажает и ногами землю приминает.

Всего мы посадили 4 тысячи маленьких елочек. Кстати, им уже по 4 года, а выросли они сантиметров на 30. В полноценный лес превратятся лишь лет через 80.