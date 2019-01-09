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Общество

Моя бабушка — экскурсовод

70-летняя псковичка учит экскурсоводов старше 50 лет

Текст:
Светлана Синцова
9 января 2019 года, 09:52
Фото: Андрей Степанов
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Сама она стала гидом благодаря киношникам, снимавшим Псков и местную дивизию.

С Софией Наумовной Ахметовой мы познакомились на занятии Центра новых возможностей 50+. Этот федеральный проект реализуют в нашей области Центр инноваций социальной сферы и региональное отделение Союза пенсионеров России. Специалисты Центра помогают пожилым людям найти достойную работу или интересное увлечение.

Так, участники программы «Бизнес 50+» совместно с бизнес-тренером придумывали и разрабатывали свои идеи. Пенсионеры выбирали самые разные сферы: от изготовления и продажи сувениров до проведения мастер-классов. София Наумовна предложила участникам проект по организации курсов экскурсоводов. Как оказалось, бизнес-идея была не случайной. У этой доброжелательной, общительной и энергичной женщины 35-летний стаж работы в сфере туризма и опыт по организации обучения экскурсоводов в рамках другого проекта Центра новых возможностей — «Экскурсовод 50+».

ГИД ДЛЯ КИНОШНИКОВ

В советские годы Софию Ахметову, как жену офицера, часто просили показать город военнослужащим, приезжающим в дивизию с проверками.

— А однажды приехала группа кинематографистов — снимать документальный фильм о нашей дивизии. Их интересовало буквально все! Так что просто пройти по городу и показать площади, мосты и памятники оказалось мало, — вспоминает собеседница.

Для того чтобы проводить более интересные экскурсии для посетителей дивизии, София Наумовна пошла на курсы групповодов. Но признается, что работать в этой сфере не собиралась.

— Матери двоих детей, жене офицера и так хватало дел. Но чтобы получить удостоверение групповода, необходимо было пройти производственную практику. И первой была поездка с группой из Струг Красных в Москву. У меня получилось, моим туристам со мной было надежно и интересно. И меня затянуло. Сфера туризма для общительного человека необычайно привлекательна. Такой диапазон для знакомства и общения больше нигде и не встретишь. Но самое главное, в процессе ты не только просвещаешь других, но и постоянно учишься и совершенствуешься как личность.

ПРОФЕССИЯ — ЖЕНА ОФИЦЕРА

Любая работа, за которую берется эта женщина, становится ее любимым делом и просто обречена на успех.

По первой профессии София Наумовна — секретарь-машинстка.

— Но самая главная моя профессия — это жена офицера, — говорит она. — Что бы я ни сочиняла, но моя деятельность всегда была связана с деятельностью мужа.

Пятьдесят лет назад она вышла замуж за выпускника Ленинградского артиллерийского училища. И вместе с мужем переехала из Ленинграда в Псковскую область. София Наумовна работала секретарем-машинисткой в обкоме профсоюзов, в обкоме комсомола, в областной библиотеке. А потом неожиданно получила приглашение попробовать себя в качестве преподавателя этой профессии.

Через два года она ушла из школы, но преподавательская деятельность на этом не закончилась. София Наумовна работала в Межшкольном учебном производственном комбинате, в Вольном институте, в МОСУ, в индустриальном и строительном техникумах. И одновременно сама продолжала получать образование на факультете психологии в Вольном институте. А последние 11 лет является организатором многих проектов Университета третьего возраста.

В программе не только экскурсии и лекции по истории, но и сопутствующие предметы: для развития внимания и памяти — когнитивная психология, для голоса — занятия пением.
Фото Андрея Степанова

НЕ РАДИ «КОРОЧЕК»

— У людей нашего поколения огромный интерес к истории города, они хотят знать, где прожили всю жизнь. Поэтому, когда Центр инноваций социальной сферы и Союз пенсионеров предложили нам потрясающий проект «Экскурсовод 50+», мы с удовольствием взялись за него, — говорит София Наумовна.

Составлять программу помогали сотрудники Псковского музея. Она рассчитана на 72 часа. Это не только экскурсии и лекции по истории, но и сопутствующие предметы: для развития внимания и памяти — когнитивная психология, для голоса — занятия пением. И конечно, обучение включает в себя «производственную практику» — проведение экскурсий для слушателей университета, друзей, семьи и родной дивизии.

— Одна из наших слушательниц рассказала, что в свой день рождения, прежде чем отвести гостей в кафе, она провела для них экскурсию. Все были в восторге! Или, например, в областной Совет ветеранов приезжали коллеги из Новгорода — целый автобус. И две наши девушки разделили приезжих на две группы и провели экскурсии. Все понимают, что они не ради «корочки» учатся, а для того, чтобы реализовать себя, — уверена София Ахметова.

Она считает, что курсы — это не только возможность быть экскурсоводом, а дорога к себе. Такие занятия объединяют людей и в семьях создают хорошую атмосферу — у человека появляется новый статус. Не просто бабушка, которая сидит дома, а «моя бабушка — экскурсовод!»

— Но ни один самый потрясающий проект не состоится, если рядом нет заинтересованных людей. И когда про жителей Пскова говорят плохо — это неправда, вокруг интересного дела собираются замечательные люди. Это и команда Центра инноваций социальной сферы, и самые активные участники проекта Людмила Викторовна Дмитриева, Татьяна Фёдоровна Гребенникова, Елена Николаевна Шешина, Валентина Ивановна Захарова, Елена Ивановна Иванова, Роза Готфридовна Щербакова... Всего 30 человек. 

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