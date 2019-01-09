Моя бабушка — экскурсовод

Сама она стала гидом благодаря киношникам, снимавшим Псков и местную дивизию. С Софией Наумовной Ахметовой мы познакомились на занятии Центра новых возможностей 50+. Этот федеральный проект реализуют в нашей области Центр инноваций социальной сферы и региональное отделение Союза пенсионеров России. Специалисты Центра помогают пожилым людям найти достойную работу или интересное увлечение. Так, участники программы «Бизнес 50+» совместно с бизнес-тренером придумывали и разрабатывали свои идеи. Пенсионеры выбирали самые разные сферы: от изготовления и продажи сувениров до проведения мастер-классов. София Наумовна предложила участникам проект по организации курсов экскурсоводов. Как оказалось, бизнес-идея была не случайной. У этой доброжелательной, общительной и энергичной женщины 35-летний стаж работы в сфере туризма и опыт по организации обучения экскурсоводов в рамках другого проекта Центра новых возможностей — «Экскурсовод 50+».

ГИД ДЛЯ КИНОШНИКОВ

В советские годы Софию Ахметову, как жену офицера, часто просили показать город военнослужащим, приезжающим в дивизию с проверками. — А однажды приехала группа кинематографистов — снимать документальный фильм о нашей дивизии. Их интересовало буквально все! Так что просто пройти по городу и показать площади, мосты и памятники оказалось мало, — вспоминает собеседница. Для того чтобы проводить более интересные экскурсии для посетителей дивизии, София Наумовна пошла на курсы групповодов. Но признается, что работать в этой сфере не собиралась. — Матери двоих детей, жене офицера и так хватало дел. Но чтобы получить удостоверение групповода, необходимо было пройти производственную практику. И первой была поездка с группой из Струг Красных в Москву. У меня получилось, моим туристам со мной было надежно и интересно. И меня затянуло. Сфера туризма для общительного человека необычайно привлекательна. Такой диапазон для знакомства и общения больше нигде и не встретишь. Но самое главное, в процессе ты не только просвещаешь других, но и постоянно учишься и совершенствуешься как личность.

ПРОФЕССИЯ — ЖЕНА ОФИЦЕРА

Любая работа, за которую берется эта женщина, становится ее любимым делом и просто обречена на успех. По первой профессии София Наумовна — секретарь-машинстка. — Но самая главная моя профессия — это жена офицера, — говорит она. — Что бы я ни сочиняла, но моя деятельность всегда была связана с деятельностью мужа. Пятьдесят лет назад она вышла замуж за выпускника Ленинградского артиллерийского училища. И вместе с мужем переехала из Ленинграда в Псковскую область. София Наумовна работала секретарем-машинисткой в обкоме профсоюзов, в обкоме комсомола, в областной библиотеке. А потом неожиданно получила приглашение попробовать себя в качестве преподавателя этой профессии. Через два года она ушла из школы, но преподавательская деятельность на этом не закончилась. София Наумовна работала в Межшкольном учебном производственном комбинате, в Вольном институте, в МОСУ, в индустриальном и строительном техникумах. И одновременно сама продолжала получать образование на факультете психологии в Вольном институте. А последние 11 лет является организатором многих проектов Университета третьего возраста.

НЕ РАДИ «КОРОЧЕК»