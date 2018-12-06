Жизнь в Выдумке

История дедушки, который в 82 года живет в здании вокзала, всколыхнула интернет. Практически парализованный Михаил Лобанов живет с дочерью-инвалидом в комнатах, совершенно не предназначенных для жизни. Высокие потолки, обшарпанные стены, не знавшие ремонта много лет. Ни воды, ни канализации, ни центрального отопления. Одним из первых на появившуюся в соцсетях информацию отреагировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его поручению 3 декабря к пенсионеру выехали первый вице-губернатор Вера Емельянова и начальник управления соцзащиты населения Армен Мнацаканян, чтобы на месте оценить ситуацию и доложить главе региона для принятия окончательного решения.

КАК СЕЙЧАС, НЕ ОСТАНЕТСЯ

- Есть несколько вариантов решения проблемы. Как сейчас, не останется – совершенно точно, - сказала пенсионеру Вера Емельянова. – То, что мы видим, недопустимо и ненормально.

Пообщавшись с Михаилом Ивановичем и его дочерью, Вера Емельянова и Армен Мнацаканян обо всех обстоятельствах доложили главе региона. В тот же день Михаил Ведерников написал на своей официальной странице в «Инстаграм», что областные власти «разобрались в перипетиях непростой жизненной истории и ставят точку». «Михаил Иванович стоит в очереди на улучшение жилищных условий, но предоставить жилье вне очереди ему мы не можем. Это было бы несправедливо по отношению к другим заявителям, - написал губернатор. - Сегодня поздно вечером я обсудил сложившуюся ситуацию с главой РЖД Олегом Белозеровым и главой района Виталием Соловьевым. Решили оказать пенсионеру материальную помощь. Для него с дочкой будет приобретена квартира со всеми удобствами. До полного разрешения ситуации взял вопрос на личный контроль».

ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ

В жизни пенсионеру Михаилу Лобанову многое довелось пережить. Ребенком его застала война. На ней он потерял отца. Несколько лет провел в концлагерях. Когда с матерью и братом вернулись в родную деревню, то на месте дома нашли только обуглившиеся головешки. Уже в мирное время погиб брат – подорвался на мине. Работать на железной дороге Михаил Иванович начал с 14 лет, сразу, как только окончил семь классов. Пока мог, справлялся сам и на судьбу не роптал: носил воду, рубил дрова, топил печь, ходил в магазин, готовил. Некогда было сидеть и рассуждать о жизненной несправедливости – в заботе и внимании нуждалась младшая дочь Лена, которая родилась с синдромом Дауна и до сих пор находится у него под опекой, хотя сейчас опека нужна ему самому.

Помещение, в котором живут отец с дочерью, было предоставлено супруге Михаила Ивановича как служебное в те времена, когда она работала начальником железнодорожной станции Выдумка. - Какое-то время жилье устраивало, - рассказывает мужчина. – В свое время мы даже рады были этой жилплощади, потому как до этого с женой и детьми ютились в тринадцатиметровой комнатке. Однако, когда позже я пытался подать заявление на улучшение жилищных условий, у меня его не принимали. Уверяли, что условия и так хорошие. Живите, говорили. Мы и жили.

Полтора года назад Михаил Иванович совсем слег. Сил хватает только на то, чтобы встать с кровати. О том, чтобы печь растопить или воды принести, уже и речи не идет. Жить в комнатах без удобств стало совсем невмоготу.

ОПУСТИЛИСЬ РУКИ

Старшие дочери пенсионера, которые живут по соседству в благоустроенных домах, просят выделить отцу и сестре достойную квартиру. Утверждают, что много раз предлагали отцу переехать в свои семьи, но он наотрез отказывался, объясняя это тем, что привык справляться сам и обузой становиться не желает. - Никто не понимает этого, но отец никогда нашей помощи не принимал, - говорит Нина Гвоздева, дочь Михаила Лобанова. – Только когда перестал полтора года назад хорошо ходить, тогда разрешил ему готовить.