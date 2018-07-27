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Общество

Невельский окоём

Лопарит с Кольского полуострова и зуб мамонта из Якутии хранит частный музей невельского пенсионера в деревне Чернецово

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Ольга Нефёдова
27 июля 2018 года, 10:29
Фото: Ольга Нефёдова
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Несомненной изюминкой Невельского района является уникальный музей пейзажного наследия «Окоём» (старое русское слово: то, что можно окинуть взглядом (оком). — Прим. авт.). Он размещается в здании бывшей Чернецовской сельской школы, существует на пенсию его учредителя и создателя и добровольные пожертвования, которые оставляют благодарные посетители.

20 лет назад его основал геоморфолог (геоморфология – наука, посвященная земному рельефу, особенностям строения, внешнему виду планеты. — Прим. авт.), кандидат географических наук Александр Желамский. Родившийся в этих местах, Александр Гаврилович 15 лет проработал на краю света — занимался поиском россыпей золота на Колыме и Индигирке. Но светлые воспоминания о деревенской жизни вернули его из геологических странствий.

— Вернувшись, я понял, что и деревня моя все эти годы странствовала — подобно машинам на большой дороге она все время «ехала» то в одно, то в другое «светлое будущее». Так и разъехалась, — говорит он.

На собственную пенсию и добровольные пожертвования Александр Желамский содержит музей.
Фото Ольги Нефёдовой

ПАМЯТЬ О ДЕРЕВНЕ

Первым мотивом к созданию музея как раз таки и было желание сохранить воспоминания о некогда знатной деревне Чернецово, в которой жизнь кипела и бурлила. Только представьте — в 1906 году в Чернецовской волости жило около 4000 человек, а в местной школе до войны училось почти 900 учеников.

Начался сбор экспонатов. В числе первых — то, что осталось от школы и в личных семейных архивах. Потом уже путешествовал по соседним деревням, выспрашивал, что у кого сохранилось.

— Смотрите, — указывает он на яркую юбку. — Это понёва — элемент русского народного костюма. По преданию, такие носили замужние женщины. Одна старушка из своего сундука достала и отдала. Она и не ношенная совсем.

На вопрос о самом дорогом его сердцу экспонате Александр Гаврилович сначала было указал на ксерокопию указа от 1873 года. Его нашли в окладе от иконы, он подтверждает факт проживания в здешних местах «панцирных бояр», несших воинскую службу по охране границ. Но потом поправился — камушек сердолика, найденный в развале церкви Архангела Михаила, вишнево-красного цвета, дорог ему куда больше. Его он хранит дома.

В старом здании школы расположился музей пезажного наследния.
Фото Ольги Нефёдовой
В музее же можно увидеть камни, которые Александр Желамский привез из своих экспедиций: калийную соль и кремний из Белоруссии, лопарит с Кольского полуострова, диорит с Колымы, зелёную яшму и туф с Камчатки, фрагмент бивня и зуб мамонта из Якутии.

По музею можно ходить часами. Экспонатов в нем — немерено. У каждого — своя история, а Александр Гаврилович — потрясающий рассказчик, бережно хранящий воспоминания о самой деревне и закрытой школе, о подвигах земляков в годы войны, о великолепии чернецовского храма (сейчас он руинах) и дворянской усадьбы Жуковских «Канашово», владельцы которой служили в ближайшем окружении Александра Второго.

— Историю усадьбы знаю лучше, чем свою родословную, — признается он. — Об этом могу говорить бесконечно. Кстати, я единственный в семье родился в Таланкинской больнице, которую построил последний хозяин усадьбы — Александр Жуковский.

А когда-то в Чернецовской школе была даже вторая смена.
Фото Ольги Нефёдовой

СМОТРЕТЬ ВГЛУБЬ

Краеведение является важным, но не единственным направлением музея. В процессе сбора экспонатов Александр Гаврилович пришел к выводу, что почти все достижения прошлого утрачены, в первозданном виде сохранилась только природа. И лишь на основе нового восприятия ее красоты возможно дальнейшее возрождение деревни.

— Недаром же мы с ностальгическими нотами все чаще говорим о «чувстве места», о «домике в деревне», а характерные пейзажи становятся национальными символами, — говорит он.

Геоморфолог по образованию, он видит пейзажи с непривычной для нас стороны. Уже перед уходом подвел нас к стенду с надписью «архитектурные стили местностей».

— Опытный глаз по пейзажу многое может сказать, — утверждает он. — А у нас он не ценится. Мы привыкли считать, что культура — это только то, что создал человек, а топообразы земель говорят о том, что и в самой природе земли есть культура, выраженная в закономерном чередовании возвышенных, сухих и сырых местоположений, в ритмах природной дренажной сети... Наша задача — прочесть эту культуру земли и приспособиться к ней без особых и коренных её изменений.

Зуб мамонта, привезенный Александром Гавриловичей с Индигирки, просто неподъемный.
Фото Ольги Нефёдовой
Это просто чудо, что в нашей области есть человек, который умеет читать и понимать культуру земли и готов делиться своими знаниями. В свое время с его подачи в Пскове применяли культуртехнику с организацией поверхностного стока с полей, что позволяло избавляться от избыточной влажности весной и осенью. До этого с этим боролись с помощью кустов и камней. В Белоруссии и Себеже использовали его разработки для организации территории: размещения полевых дорог, полей, прокладки каналов. Он и Пыталовскому району, который в прошлом году здорово затопило, знает, как помочь. Его бы знания и опыт, да в нужное русло — многих проблем в области удалось бы избежать. 

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