Невельский окоём

Несомненной изюминкой Невельского района является уникальный музей пейзажного наследия «Окоём» (старое русское слово: то, что можно окинуть взглядом (оком). — Прим. авт.). Он размещается в здании бывшей Чернецовской сельской школы, существует на пенсию его учредителя и создателя и добровольные пожертвования, которые оставляют благодарные посетители. 20 лет назад его основал геоморфолог (геоморфология – наука, посвященная земному рельефу, особенностям строения, внешнему виду планеты. — Прим. авт.), кандидат географических наук Александр Желамский. Родившийся в этих местах, Александр Гаврилович 15 лет проработал на краю света — занимался поиском россыпей золота на Колыме и Индигирке. Но светлые воспоминания о деревенской жизни вернули его из геологических странствий. — Вернувшись, я понял, что и деревня моя все эти годы странствовала — подобно машинам на большой дороге она все время «ехала» то в одно, то в другое «светлое будущее». Так и разъехалась, — говорит он.

ПАМЯТЬ О ДЕРЕВНЕ

Первым мотивом к созданию музея как раз таки и было желание сохранить воспоминания о некогда знатной деревне Чернецово, в которой жизнь кипела и бурлила. Только представьте — в 1906 году в Чернецовской волости жило около 4000 человек, а в местной школе до войны училось почти 900 учеников. Начался сбор экспонатов. В числе первых — то, что осталось от школы и в личных семейных архивах. Потом уже путешествовал по соседним деревням, выспрашивал, что у кого сохранилось. — Смотрите, — указывает он на яркую юбку. — Это понёва — элемент русского народного костюма. По преданию, такие носили замужние женщины. Одна старушка из своего сундука достала и отдала. Она и не ношенная совсем. На вопрос о самом дорогом его сердцу экспонате Александр Гаврилович сначала было указал на ксерокопию указа от 1873 года. Его нашли в окладе от иконы, он подтверждает факт проживания в здешних местах «панцирных бояр», несших воинскую службу по охране границ. Но потом поправился — камушек сердолика, найденный в развале церкви Архангела Михаила, вишнево-красного цвета, дорог ему куда больше. Его он хранит дома.

В музее же можно увидеть камни, которые Александр Желамский привез из своих экспедиций: калийную соль и кремний из Белоруссии, лопарит с Кольского полуострова, диорит с Колымы, зелёную яшму и туф с Камчатки, фрагмент бивня и зуб мамонта из Якутии. По музею можно ходить часами. Экспонатов в нем — немерено. У каждого — своя история, а Александр Гаврилович — потрясающий рассказчик, бережно хранящий воспоминания о самой деревне и закрытой школе, о подвигах земляков в годы войны, о великолепии чернецовского храма (сейчас он руинах) и дворянской усадьбы Жуковских «Канашово», владельцы которой служили в ближайшем окружении Александра Второго. — Историю усадьбы знаю лучше, чем свою родословную, — признается он. — Об этом могу говорить бесконечно. Кстати, я единственный в семье родился в Таланкинской больнице, которую построил последний хозяин усадьбы — Александр Жуковский.

СМОТРЕТЬ ВГЛУБЬ

Краеведение является важным, но не единственным направлением музея. В процессе сбора экспонатов Александр Гаврилович пришел к выводу, что почти все достижения прошлого утрачены, в первозданном виде сохранилась только природа. И лишь на основе нового восприятия ее красоты возможно дальнейшее возрождение деревни. — Недаром же мы с ностальгическими нотами все чаще говорим о «чувстве места», о «домике в деревне», а характерные пейзажи становятся национальными символами, — говорит он. Геоморфолог по образованию, он видит пейзажи с непривычной для нас стороны. Уже перед уходом подвел нас к стенду с надписью «архитектурные стили местностей». — Опытный глаз по пейзажу многое может сказать, — утверждает он. — А у нас он не ценится. Мы привыкли считать, что культура — это только то, что создал человек, а топообразы земель говорят о том, что и в самой природе земли есть культура, выраженная в закономерном чередовании возвышенных, сухих и сырых местоположений, в ритмах природной дренажной сети... Наша задача — прочесть эту культуру земли и приспособиться к ней без особых и коренных её изменений.