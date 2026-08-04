Юные псковички представили свои проекты на выставке в Китае

По итогам выставки Елизавете предстоит пройти дополнительное тестирование, чтобы представить свой проект ноги робо-собаки на выставке в Тунисе.

Александра Соколова представила на выставке свой проект экзоскелета на искусственных пневматических мышцах, который может увеличивать силу и подвижность верхней конечности человека. «Один из этапов конкурса включал индивидуальные и командные челленджи практической инженерной направленности. Формат был как хакатон – нужно было выполнить поставленную задачу за определенный промежуток времени по четким критериям. Я получила две специальные награды», – отметила она.

Девушка подчеркнула, что участие в подобном конкурсе дало ей понять, что нет предела совершенству.

Наставник учениц – педагог детского технопарка «Кванториум Псков» по направлению «Промробоквантум» Игорь Лубягин.