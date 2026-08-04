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Общество

Юные псковички представили свои проекты на выставке в Китае

4 августа 2026 года, 15:57

Ученицы псковского «Кванториума» Александра Соколова и Елизавета Малова представили свои проекты на 40-м Международном конкурсе научных и технологических инноваций молодежи (CASTIC) в Китае, сообщили «Псковской правде» в министерстве образования Псковской области.

Юные псковички представили свои проекты на выставке в Китае

Фото: 40-й Международный конкурс научных и технологических инноваций молодежи (CASTIC)

Девушки вошли в состав Национальной команды России.

Елизавета Малова продемонстрировала проект ноги робо-собаки. «Это первый шаг к созданию робота собаки-поводыря, адаптированному к российским климатическим и инфраструктурным условиям», – отметила ученица «Кванториум Псков».

Конкурс шел неделю. В один из дней Елизавете удалось создать небольшую производственную линию. Затем она решала индивидуальные задания. «В последний день проходила выставка проектов, а в перерывах была разнообразная программа – от экскурсий на завод и прогулок по городу до посещения театра», – поделилась она.

Юные псковички представили свои проекты на выставке в Китае

40-й Международный конкурс научных и технологических инноваций молодежи (CASTIC)
Юные псковички представили свои проекты на выставке в Китае

40-й Международный конкурс научных и технологических инноваций молодежи (CASTIC)

По итогам выставки Елизавете предстоит пройти дополнительное тестирование, чтобы представить свой проект ноги робо-собаки на выставке в Тунисе.

Александра Соколова представила на выставке свой проект экзоскелета на искусственных пневматических мышцах, который может увеличивать силу и подвижность верхней конечности человека. «Один из этапов конкурса включал индивидуальные и командные челленджи практической инженерной направленности. Формат был как хакатон – нужно было выполнить поставленную задачу за определенный промежуток времени по четким критериям. Я получила две специальные награды», – отметила она.

Девушка подчеркнула, что участие в подобном конкурсе дало ей понять, что нет предела совершенству.

Наставник учениц – педагог детского технопарка «Кванториум Псков» по направлению «Промробоквантум» Игорь Лубягин.

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