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Общество

До конца сентября в Пскове обновят девять дворов по проектам ТОС

5 августа 2026 года, 13:00

В Пскове пройдет ремонт ещё девяти дворовых территорий в центральной части города и микрорайоне Любятово. Подрядчику предстоит завершить все работы до 30 сентября. Финансирование выделено из городского бюджета по программе «Формирование современной городской среды», пишет ПАИ со ссылкой на сайт госзакупок.

В перечень вошли адреса: Октябрьский проспект, 33а; Новгородская, 14, 28 и 32; Николая Васильева, 55а–61а; Некрасова, 16; Льва Толстого, 26; Калинина, 11 и Детская, 1. Для каждого двора предусмотрен индивидуальный набор работ: где-то ограничатся заменой бортовых камней и люков, в других дворах обновят проезжую часть, обустроят пешеходные дорожки и парковки.

 В общей сложности проект включает замену асфальтобетонного покрытия, установку новых бордюров, опорных колец колодцев, валку старых деревьев, корчёвку пней и устройство щебёночных и песчаных оснований.

Ранее городские власти уже объявили тендер на ремонт десяти дворов в Запсковье, Завеличье и на Овсище.

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