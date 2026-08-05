До конца сентября в Пскове обновят девять дворов по проектам ТОС

В Пскове пройдет ремонт ещё девяти дворовых территорий в центральной части города и микрорайоне Любятово. Подрядчику предстоит завершить все работы до 30 сентября. Финансирование выделено из городского бюджета по программе «Формирование современной городской среды», пишет ПАИ со ссылкой на сайт госзакупок.

В перечень вошли адреса: Октябрьский проспект, 33а; Новгородская, 14, 28 и 32; Николая Васильева, 55а–61а; Некрасова, 16; Льва Толстого, 26; Калинина, 11 и Детская, 1. Для каждого двора предусмотрен индивидуальный набор работ: где-то ограничатся заменой бортовых камней и люков, в других дворах обновят проезжую часть, обустроят пешеходные дорожки и парковки.

В общей сложности проект включает замену асфальтобетонного покрытия, установку новых бордюров, опорных колец колодцев, валку старых деревьев, корчёвку пней и устройство щебёночных и песчаных оснований.

Ранее городские власти уже объявили тендер на ремонт десяти дворов в Запсковье, Завеличье и на Овсище.