Благоустройство территории школы завершилось в Плюссе

В Плюссе завершилось благоустройство пришкольной территории, сообщила глава округа Наталья Иванова в своём канале в MAX.

В Плюсской средней школе состоялась приёмка второго этапа выполненных работ. Территория готова к приемке ребят.

Наталья Иванова поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова и министерство образования Псковской области за выделенные денежные средства.

На два этапа работ с учётом софинансирования из муниципального бюджета выделили почти 9 млн рублей.

«С директором школы Оксаной Лазаревой обсудили перспективу устройства газонов, клумб и дополнительного оборудования на школьной территории», – рассказала Наталья Иванова.