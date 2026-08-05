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Общество

Благоустройство территории школы завершилось в Плюссе

5 августа 2026 года, 10:06

В Плюссе завершилось благоустройство пришкольной территории, сообщила глава округа Наталья Иванова в своём канале в MAX.

Благоустройство территории школы завершилось в Плюссе

Фото: Наталья Иванова

В Плюсской средней школе состоялась приёмка второго этапа выполненных работ. Территория готова к приемке ребят.

Наталья Иванова поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова и министерство образования Псковской области за выделенные денежные средства.

На два этапа работ с учётом софинансирования из муниципального бюджета выделили почти 9 млн рублей.

«С директором школы Оксаной Лазаревой обсудили перспективу устройства газонов, клумб и дополнительного оборудования на школьной территории», – рассказала Наталья Иванова.

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