Аистёнку со сломанными ногами провели операцию в псковском центре

Всё произошло вечером 2 августа. Сотрудники центра уже выехали в Псков за аистёнком с травмированным крылом, когда поступил вызов. Мужчина сообщил о птице со сломанной ногой, которую в деревне Булатовщина Ближняя нашли местные дети. Птенца в центр доставили родители и две маленькие дочери. «Одного взгляда на рану было достаточно, чтобы понять, что дело серьёзное, жизнь птицы висит на волоске – открытый перелом голени, кость обнажена, в песке, нога отёкшая, птице больно», – вспоминает Марина Сиденко.

Аистёнка назвали ВДВшка Второй. При осмотре выяснилось, что помимо открытого перелома голени левой ноги у него закрытый перелом бедра правой – то есть сломаны обе конечности. Обычно травма бедра для аиста считается приговором, но в этот раз врачи решили дать птице шанс. «Впервые в нашей практике прооперировали обе ноги, причём одна из них – операция на бедре», – пояснила орнитолог. Операция завершилась около 23:00, аистёнок благополучно вышел из наркоза, и глубокой ночью его привезли в гдовский стационар.

Сейчас ВДВшка Второй находится в послеоперационном периоде, и специалисты надеются на постепенное восстановление обеих лап.