Псковский губернатор проконтролировал ситуацию с обеспечением топливом в трех районах

Губернатор Михаил Ведерников во вторник, 4 августа, проконтролировал обеспечение горючим Дедовичского, Дновского и Порховского округов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе правительства региона.

На АЗС, где ранее наблюдались перебои, он пообщался с водителями и дружинниками. Местные жители подтвердили, что ситуация с топливом стабилизируется.

Во все три муниципалитета уже поступил бензин марки АИ-95, однако пока он продаётся с ограничением по литражу. При этом АИ-92 и дизельное топливо отпускаются свободно, очередей на заправках нет. Министр тарифов и энергетики Елена Пилипенко отметила, что в округах работают только станции «Сургутнефтегаз», другие топливные компании здесь не представлены.

Глава региона посетил несколько АЗС, где один из автомобилистов на личном примере подтвердил, что заправляться в последнее время стало легче.

Главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер поблагодарил губернатора за стабильное снабжение медицинского спецтранспорта, благодаря чему медики не прерывали работу даже в пик дефицита.

Михаил Ведерников также выразил признательность отряду «Дружина» за помощь в организации движения на станциях в период действия ограничений.

В рабочем выезде участвовали спикер областного Собрания Александр Котов, сенатор Алексей Наумец и другие официальные лица.