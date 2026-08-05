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Общество

Псковский губернатор проконтролировал ситуацию с обеспечением топливом в трех районах

5 августа 2026 года, 10:40

Губернатор Михаил Ведерников во вторник, 4 августа, проконтролировал обеспечение горючим Дедовичского, Дновского и Порховского округов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе правительства региона. 

Псковский губернатор проконтролировал ситуацию с обеспечением топливом в трех районах

Фото: pxhere.com

На АЗС, где ранее наблюдались перебои, он пообщался с водителями и дружинниками. Местные жители подтвердили, что ситуация с топливом стабилизируется.

Во все три муниципалитета уже поступил бензин марки АИ-95, однако пока он продаётся с ограничением по литражу. При этом АИ-92 и дизельное топливо отпускаются свободно, очередей на заправках нет. Министр тарифов и энергетики Елена Пилипенко отметила, что в округах работают только станции «Сургутнефтегаз», другие топливные компании здесь не представлены. 

Глава региона посетил несколько АЗС, где один из автомобилистов на личном примере подтвердил, что заправляться в последнее время стало легче. 

Главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер поблагодарил губернатора за стабильное снабжение медицинского спецтранспорта, благодаря чему медики не прерывали работу даже в пик дефицита.

 Михаил Ведерников также выразил признательность отряду «Дружина» за помощь в организации движения на станциях в период действия ограничений. 

В рабочем выезде участвовали спикер областного Собрания Александр Котов, сенатор Алексей Наумец и другие официальные лица.

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