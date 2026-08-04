Великолучанке, сбившей девочку, отменили двойное наказание

Одно из двух наказаний, назначенных великолучанке после столкновения с велосипедисткой, отменил суд в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

В мае женщина за рулём автомобиля «Мицубиси Лансер» при выезде не уступила дорогу несовершеннолетней велосипедистке, двигавшейся по тротуару.

Девочка получила лёгкий вред здоровью. Ее госпитализировали.

Сотрудник Госавтоинспекции вынес постановление о штрафе за непредоставление преимущества пешеходам и другим участникам движения (статья 12.18 КоАП РФ). В отношении женщины составили протокол за нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью (часть 1 статьи 12.24 КоАП РФ).

Суд учёл позицию Конституционного суда РФ, по которой нельзя дважды привлекать к ответственности за правонарушения, охваченные одним событием.

Великолучанку признали виновной по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ и оштрафовал на 7,5 тыс. рублей. Постановление по статье 12.18 КоАП РФ отменено.