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Общество

Зданию правительства Псковской области вернут облик имперского классицизма к 2027 году

4 августа 2026 года, 17:50

Облик имперского классицизма вернут зданию правительства Псковской области. О ходе работ в эфире радио «Серебряный дождь» (88,3 FM) рассказал гендиректор компании «Августина» Сергей Васильев.

Зданию правительства Псковской области вернут облик имперского классицизма к 2027 году

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

Реставрацию здания присутственных мест конца XVIII века, расположенного на улице Некрасова в Пскове, планируют завершить к 2027 году.

Площадь памятника архитектуры составляет 10 тысяч квадратных метров. По словам руководителя подрядной организации, на главном фасаде с колоннами работы почти завершены, и в ближайшее время специалисты приступят к восстановлению главного входа. Однако после отбивки старой штукатурки вскрылись серьёзные проблемы: повреждённые строительные связи и до девяти дефектных перемычек, из-за чего «ремонт фасада отчасти превратился в ремонт самого здания».

Несмотря на то что контракт рассчитан до 2027 года, строители намерены выполнить максимум уже в текущем строительном сезоне. Кардинально цвет фасада не изменится — его согласовали с региональным министерством культурного наследия. «Реставрация — это диалог с прошлым. Мы должны возвращать зданию его голос, который оно потеряло десятилетия назад», — заключил Сергей Васильев.

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