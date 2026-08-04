Зданию правительства Псковской области вернут облик имперского классицизма к 2027 году

Реставрацию здания присутственных мест конца XVIII века, расположенного на улице Некрасова в Пскове, планируют завершить к 2027 году.

Площадь памятника архитектуры составляет 10 тысяч квадратных метров. По словам руководителя подрядной организации, на главном фасаде с колоннами работы почти завершены, и в ближайшее время специалисты приступят к восстановлению главного входа. Однако после отбивки старой штукатурки вскрылись серьёзные проблемы: повреждённые строительные связи и до девяти дефектных перемычек, из-за чего «ремонт фасада отчасти превратился в ремонт самого здания».

Несмотря на то что контракт рассчитан до 2027 года, строители намерены выполнить максимум уже в текущем строительном сезоне. Кардинально цвет фасада не изменится — его согласовали с региональным министерством культурного наследия. «Реставрация — это диалог с прошлым. Мы должны возвращать зданию его голос, который оно потеряло десятилетия назад», — заключил Сергей Васильев.