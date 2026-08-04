Псковичей приглашают принять участие в конкурсе для областных СОНКО

В Псковской области стартовал конкурс на получение субсидии из регионального бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Об этом «Псковской правде» сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив области.
В Псковской области стартовал конкурс на получение субсидии из регионального бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Об этом «Псковской правде» сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив области.
Выиграть можно до 1 млн рублей. Заявки принимаются до 31 августа 2026 года. Победители станут известны до 18 октября.
Организатором конкурса выступает министерство молодёжной политики Псковской области.
Конкурс проводится на платформе «Электронный бюджет». Для участия нужна подтверждённая учётная запись на Госуслугах