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Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе для областных СОНКО

4 августа 2026 года, 12:42

В Псковской области стартовал конкурс на получение субсидии из регионального бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Об этом «Псковской правде» сообщили в Центре молодежи и общественных инициатив области.

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе для областных СОНКО

Фото: Центр молодежи и общественных инициатив области

Выиграть можно до 1 млн рублей. Заявки принимаются до 31 августа 2026 года. Победители станут известны до 18 октября.

Организатором конкурса выступает министерство молодёжной политики Псковской области.

Конкурс проводится на платформе «Электронный бюджет». Для участия нужна подтверждённая учётная запись на Госуслугах

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