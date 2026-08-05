Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

К году колонии приговорили псковича за нападение на мурманчанина

5 августа 2026 года, 17:50

К году колонии приговорили 21-летнего жителя Псковской области за нападение на мурманчанина. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Мурманской области.

К году колонии приговорили псковича за нападение на мурманчанина

Фото: pxhere.com

Мартовской ночью нетрезвый молодой человек находился в лесополосе у здания администрации Первомайского округа Мурманска. Он поссорился с ранее незнакомым ему мужчиной. В ходе конфликта обвиняемый ударил потерпевшего кулаками не менее четырех раз по голове и глазам.

Своими действиями пскович причинил ему тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

В итоге суд признал мужчину виновным и отправил на один год в колонию общего режима.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Жителю Печорского района выплатили задержанную зарплату после вмешательства приставов
В Печорах пожарные спасли восьмилетнего ребёнка
О пользе наставничества расскажут эксперты в «Шпаргалке для родителей» Елены Синёвой
Автомобиль горел в Великих Луках из-за короткого замыкания
Виновник смертельного ДТП с подростками в Гдовском районе отправился в колонию
Аистёнку со сломанными ногами провели операцию в псковском центре
В Псковской области аграрии приступили к уборке урожая
До конца сентября в Пскове обновят девять дворов по проектам ТОС
Псковская гусыня Шарлотта выступила на фестивале «Гусиные бега»

Комментарии

Авторизация
No comments
Платье с характером

Общество
5 августа 12:39

Платье с характером

Псковский дизайнер делает народный костюм модным
Путевая семья

Общество
2 августа 11:05

Путевая семья

Как железная дорога проходит сквозь жизнь печерянки Светланы Третьяковой
Дети нашего двора

Общество
29 июля 16:05

Дети нашего двора

Псковичей приглашают вернуться в прошлое