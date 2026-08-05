К году колонии приговорили псковича за нападение на мурманчанина

К году колонии приговорили 21-летнего жителя Псковской области за нападение на мурманчанина. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Мурманской области.
К году колонии приговорили 21-летнего жителя Псковской области за нападение на мурманчанина. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Мартовской ночью нетрезвый молодой человек находился в лесополосе у здания администрации Первомайского округа Мурманска. Он поссорился с ранее незнакомым ему мужчиной. В ходе конфликта обвиняемый ударил потерпевшего кулаками не менее четырех раз по голове и глазам.
Своими действиями пскович причинил ему тяжкий вред здоровью.
По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).
В итоге суд признал мужчину виновным и отправил на один год в колонию общего режима.