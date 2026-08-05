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Общество

Жителю Печорского района выплатили задержанную зарплату после вмешательства приставов

5 августа 2026 года, 17:20

Сотрудники службы судебных приставов помогли жителю Печорского района получить долг по зарплате, который образовался после увольнения из управляющей компании ещё в октябре 2024 года. Работодатель пытался уклониться от выплат.

Жителю Печорского района выплатили задержанную зарплату после вмешательства приставов

Фото: Дарья Хваткова

В суд на защиту прав работника встал прокурор Печорского района. Стороны заключили мировое соглашение, и организация признала долг по зарплате и компенсации за задержку на сумму более 150 тысяч рублей. Однако добровольно исполнять решение компания не спешила. Тогда приставы уведомили директора о возбуждении исполнительного производства, наложили запрет на регистрационные действия в ЕГРЮЛ и подключили к разъяснительной работе сотрудников Отделения специального назначения. Принятые меры оказались действенными: задолженность взыскана полностью, исполнительное производство окончено, а деньги перечислены работнику.

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