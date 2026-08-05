В Печорах пожарные спасли восьмилетнего ребёнка

Днём 4 августа в пятиэтажке на улице Заводской в Печорах произошел пожар. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Днём 4 августа в пятиэтажке на улице Заводской в Печорах произошел пожар. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
На балконе двухкомнатной квартиры загорелся компьютерный стул. Прибывшие пожарные эвакуировали из опасной зоны восьмилетнего ребёнка.
Предварительной причиной возгорания названа неосторожность при курении. К тушению привлекались пятеро специалистов областной противопожарной службы и две единицы техники.