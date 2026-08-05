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Происшествия

В Печорах пожарные спасли восьмилетнего ребёнка

5 августа 2026 года, 16:53

Днём 4 августа в пятиэтажке на улице Заводской в Печорах произошел пожар.  Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В Печорах пожарные спасли восьмилетнего ребёнка

Фото: МЧС России по Псковской области

На балконе двухкомнатной квартиры загорелся компьютерный стул. Прибывшие пожарные эвакуировали из опасной зоны восьмилетнего ребёнка. 

Предварительной причиной возгорания названа неосторожность при курении. К тушению привлекались пятеро специалистов областной противопожарной службы и две единицы техники. 

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