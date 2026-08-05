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Общество

В Псковской области аграрии приступили к уборке урожая

5 августа 2026 года, 14:35

Сельхозпредприятия региона начали массовую уборку зерновых, рапса и картофеля. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве сельского хозяйства области.

В Псковской области аграрии приступили к уборке урожая

Министерство сельского хозяйства Псковской области
В Псковской области аграрии приступили к уборке урожая

Министерство сельского хозяйства Псковской области

 К сегодняшнему дню обработано 10 % площадей под зерновыми, а средняя урожайность картофеля достигает 300 центнеров с гектара. 

По оперативным данным, зерновые культуры убраны с 3,2 тысячи гектаров, что составляет 10 % от общего клина. Намолочено 14,8 тысячи тонн зерна при средней урожайности 46,6 центнера с гектара. Озимый рапс обмолочен на 0,3 тысячи гектаров (1,5 процента посевов), получено 0,6 тысячи тонн семян с урожайностью 20 центнеров с гектара. Картофелеводы накопали 0,3 тысячи тонн клубней, средняя отдача с гектара составила 300 центнеров. 

Полевые работы продолжаются, и аграрии рассчитывают на успешное завершение сезона. Ход уборочной кампании находится на постоянном контроле профильного министерства.

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