В Псковской области аграрии приступили к уборке урожая

К сегодняшнему дню обработано 10 % площадей под зерновыми, а средняя урожайность картофеля достигает 300 центнеров с гектара.

По оперативным данным, зерновые культуры убраны с 3,2 тысячи гектаров, что составляет 10 % от общего клина. Намолочено 14,8 тысячи тонн зерна при средней урожайности 46,6 центнера с гектара. Озимый рапс обмолочен на 0,3 тысячи гектаров (1,5 процента посевов), получено 0,6 тысячи тонн семян с урожайностью 20 центнеров с гектара. Картофелеводы накопали 0,3 тысячи тонн клубней, средняя отдача с гектара составила 300 центнеров.

Полевые работы продолжаются, и аграрии рассчитывают на успешное завершение сезона. Ход уборочной кампании находится на постоянном контроле профильного министерства.