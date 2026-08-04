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Общество

До полумиллиона рублей могут получить псковские зоозащитники

4 августа 2026 года, 15:30

В Пскове проходит конкурс на выделение субсидий некоммерческих организациям, занимающимся содержанием бездомных домашних животных. Об этом сообщил глава города Борис Елкин сообщил в своем Телеграм-канале.

До полумиллиона рублей могут получить псковские зоозащитники

Фото: Андрей Степанов

Самым крупным выигрышем будет 500 тысяч рублей. Участники конкурса должны сформировать свои заявки в веб-интерфейсе системы «Электронный бюджет».

С подробной информацией о конкурсе, требованиям к участникам и документации по отбору можно ознакомиться здесь.

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