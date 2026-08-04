До полумиллиона рублей могут получить псковские зоозащитники

В Пскове проходит конкурс на выделение субсидий некоммерческих организациям, занимающимся содержанием бездомных домашних животных. Об этом сообщил глава города Борис Елкин сообщил в своем Телеграм-канале.

Самым крупным выигрышем будет 500 тысяч рублей. Участники конкурса должны сформировать свои заявки в веб-интерфейсе системы «Электронный бюджет».

С подробной информацией о конкурсе, требованиям к участникам и документации по отбору можно ознакомиться здесь.